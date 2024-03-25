 تخفيضات تصل إلى 30% على كحك العيد في معارض أهلا رمضان 2024

في استقبال موسم عيد الفطر 2024، أعلنت معارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات عن بدء تقديم تخفيضات كبيرة تصل حتى 30% على أسعار الكحك والبسكويت ومختلف حلويات العيد، هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المعارض لتقديم عروض مغرية للمستهلكين، مع توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية تبدأ من 150 جنيها، بينما يستعد المزيد من فروع أهلا رمضان لطرح مجموعة واسعة من حلوى العيد قريبا، تعكس هذه التخفيضات التزام المعارض بدعم المستهلكين وإضفاء البهجة على احتفالاتهم بالعيد.

أسعار كحك العيد في معرض أهلا رمضان 2024 بإمبابة

معرض أهلا رمضان في إمبابة يستقبل زواره بعروض مغرية على حلويات العيد لعام 2024، مقدم تشكيلة واسعة من الكحك، البسكويت، البيتي فور، وغيرها بأسعار تنافسية. يأتي هذا ضمن مبادرات المعرض لتلبية احتياجات الأسر.

بسكويت العيد السادة: يبدأ من 130 جنيهًا للكيلو.

كحك العيد السادة: يبدأ من 150 جنيهًا للكيلو.

المنين السادة أو العجوة: يبدأ من 130 جنيهًا للكيلو.

البيتي فور والغريبة: يبدأ من 170 جنيهًا للكيلو.

كيلو الكوكيز: يبدأ من 170 جنيهًا للكيلو.

سعر بسكويت وكحك العيد في منافذ وزارة الزراعة

استعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك 2024، تقدم منافذ وزارة الزراعة في جميع أنحاء الجمهورية مجموعة واسعة من حلويات العيد بأسعار مميزة وتنافسية، تشمل هذه المجموعة الكحك بأنواعه المختلفة، البيتي فور، والبسكويت، مع التركيز على تقديم أفضل جودة بأقل الأسعار لإسعاد جميع الأسر المصرية.

الكحك السادة: 220 جنيهًا للكيلو. الكحك بالمسكرات، الملبن، أو العجوة: 250 جنيهًا للكيلو. الكحك المشكل بالمكسرات: 350 جنيهًا للكيلو. البيتي فور المشكل: 200 جنيه للكيلو. البسكويت النشادر: 160 جنيهًا للكيلو. البسكويت اللوكس: 180 جنيهًا للكيلو. الغريبة السادة: 180 جنيهًا للكيلو. الغريبة بالمكسرات: 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار حلويات العيد 2024 في المحلات الكبرى

مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2024، تشهد المحلات الكبرى إقبال كبير بفضل تقديمها تشكيلة متنوعة من حلويات العيد بأسعار تناسب جميع الفئات.