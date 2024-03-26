“وقتاش عطلة المدارسة“ موعد عطلة الربيع 2024 الجزائر بعد إعلان وزارة التربية الوطنية

موعد عطلة الربيع 2024 الجزائر بعد إعلان وزارة التربية الوطنية

ردت وزارة التربية والتعليم الجزائرية في بيان رسمي لها على التساؤلات المطروحة عن موعد عطلة الربيع متي تبدأ ومتى تنتهي، وهي العطلة التي يتحمس لها الطلاب وأولياؤهم لرغبتهم في الاستراحة بعد الدراسة وتجاوز الاختبارات، وقد أعلنت الوزارة عن بداية العطلة يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر العطلة لستة عشر يوما لتنتهي يوم 7 أبريل، يذكر أن عطلة الربيع هي واحدة من اربع عطلات رسمي للطلاب خلال العام الدراسي بالإضافة الى عطلة الخريف وعطلة الشتاء وعطلة الصيف.

العطل الدراسية في الجزائر 2024

العطل الدراسية فرصة جيدة لإراحة الطلاب بين فترات الدراسة والاختبارات وتمكينهم من ممارسة هواياتهم المفضلة وذلك يساعدهم على مواصلة الدراسة فيما بعد بطاقة أكبر وجهد أعلى، ويمنح الموظفين والإداريين بالمدارس عطلة رسمية بعد الانتهاء من امتحانات اخر العام، وتصل مدة العطلة لشهر كامل، وفيما يلي نستعرض لكم جميع العطل الدراسية في الجزائر لهذا العام 2024 :