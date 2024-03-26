رسميا.. تحديد موعد عطلة عيد الفطر في الجزائر 2024/1445 والإجازات الرسمية وفق مجلس الوزراء الجزائري

مع انتهاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1445// 2024، يترقب كافة المسلمين والمسلمات عن موعد عطلة عيد الفطر المبارك في الجزائر، حيث إن عيد الفطر من الأعياد التي يحتفل كافة المسلمين حول العالم، وهو العيد الذي يؤذن بانتهاء شهر رمضان المبارك شهر الصيام، ومن المقرر أن يصادف أول أيام العيد يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، وذلك طبقا للتقويم الرسمي للاجازات في كافة البلاد

موعد عطلة عيد الفطر في الجزائر

بعد مرور 15 يوما من شهر رمضان المبارك، ارتفعت معدلات البحث من قبل المسلمين والمسلمات في الجزائر عن موعد عطلة عيد الفطر في الجزائر لعام 1445 هجريا، وذلك لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي من المقرر أن يأتي اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 والذي يكون أول يوم من شهر شوال وذلك طبقا للحسابات الفلكية الشرعية الدقيقة، وهذه الحسابات سنة للنبي -صلى الله عليه وسلم- الذي أرشدنا بقوله “صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما”.

جدول الاجازات الرسمية بالجزائر 2024

نصه مجلس الوزراء الجزائري تزامنا مع هذه المناسبة السعيدة، على منح كافة الموظفين والعاملين أجازه رسمية مدفوعة الأجر، تستغرق هذه الإجازة ثلاثة أيام على التوالي، من أجل التمتع والاستمتاع بأجواء هذه المناسبة وسط الأهل والأصدقاء والأحباب، وطبقا لجدول الإجازات الرسمية المعتمدة رسميا من قبل الوزارة لعام 2024 جاءت كالآتي: