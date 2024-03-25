اقترب من حلمك: حل سؤال الحلقة 15 من مسابقة طائر السعيدة 2024 مع مايا العبسي

مع اقتراب النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، يزداد حماس المشاركين في برنامج المسابقات الشهير “طائر السعيدة” الذي تقدمه الإعلامية مايا العبسي على قناة السعيدة اليمنية. فكل يوم، تطرح المسابقة سؤالاً جديداً، والإجابة الصحيحة تفتح الباب أمام فرصة الفوز بجوائز مالية ضخمة تصل إلى مليون ونصف ريال.

سؤال الحلقة 15 من مسابقة طائر السعيدة 2024

في حلقة اليوم، 15 رمضان 1445هـ، الموافق الخامس والعشرين من شهر مارس 2024، كان السؤال هو :من هو أفضل النجوم في الرياضة والذي قام بالحصول على الحذاء الذهبي وذلك بصفته هداف للعرب موسم وكان ذلك في عام 1991/1992م

أ. علي المريسي

ب. شرف محفوظ

ج. علي النونو

والإجابة الصحيحة هي: أ. علي المريسي وهو يعتبر لاعب كرة قدم يمني سابق، يُعتبر أحد أبرز نجوم الكرة اليمنية والعربية وقد حاز على لقب هداف العرب في موسم 1991/1992م، وحصل على الحذاء الذهبي تقديراً لهذا الإنجاز.

كيف تشارك في مسابقة طائر السعيدة

المشاركة في المسابقة سهلة ومجانية! كل ما عليك فعله هو:

الدخول إلى رابط برنامج مسابقة طائر السعيدة.

اختيار الإجابة الصحيحة من بين الثلاث إجابات المتاحة.

كتابة اسمك ورقم هاتفك بشكل صحيح.

اختيار المحافظة التي تتبع لها.

الضغط على مربع الاشتراك.

لا تفوّت فرصة الفوز

تابع برنامج طائر السعيدة يومياً في رمضان على قناة السعيدة اليمنية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت اليمن، عقب صلاة التراويح مباشرة.

تردد قناة السعيدة

يمكنك ضبط تردد القناة على قمر النايل سات على النحو التالي: