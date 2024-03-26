فرصة الاشتراك في خدمة الوطن.. شروط القبول في كلية الشرطة العراقية وطريقة التقديم

بوصفها مركز حيوي لتدريب وتأهيل رجال الشرطة، تعتبر كلية الشرطة في العراق مصدر فخر واعتزاز للشباب العراقي الطموح الذي يسعى للانضمام إلى صفوف القوات الأمنية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، حددت وزارة الداخلية العراقية مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب على الراغبين في الالتحاق بالكلية الوفاء بها، لذلك سوف نقدم لكم الشروط والطريقة المثلى للتقديم لهذه الفرصة القيمة لخدمة الوطن والمجتمع.

طريقة التقديم في كلية الشرطة العسكرية في العراق

للتقديم في كلية الشرطة العسكرية في العراق بطريقة إلكترونية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية لدولة العراق، يمكن العثور على الرابط عن طريق البحث في محركات البحث عبر الإنترنت. بمجرد الدخول إلى الموقع الرسمي، يجب البحث عن رابط الاستمارة المخصصة للتقديم في كلية الشرطة العسكرية. بعد العثور على الاستمارة، يجب ملء جميع البيانات المطلوبة بعناية ودقة، يجب التأكد من صحة المعلومات المقدمة لتجنب رفض الطلب. يمكن أن يتطلب التقديم تأكيدا عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني، يتم ذلك عادة من خلال إدخال رقم التبين الذي يتم عرضه على الصفحة. بمجرد استكمال جميع الخطوات وتأكيد الطلب، يتم انتظار رد من الجهة المختصة بالقبول والتسجيل في كلية الشرطة العسكرية.

شروط القبول في كلية الشرطة العراقية

تقدم وزارة الداخلية العراقية فرصًا للشباب الطموح للانضمام إلى صفوف الشرطة من خلال كلية الشرطة العراقية، وتحدد الشروط التالية للقبول فيها:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، وأن يكون عمره بين 18 و35 عام. يجب على المتقدم أن يكون في صحة جيدة وخالٍ من أي أمراض تعيقه عن أداء المهام الوظيفية، بالإضافة إلى قدرته على السفر والتنقل داخل العراق. ينبغي على المتقدم أن يكون قادر على العمل بمفرده وكجزء من فريق، وأن يتمتع بالقدرة على التعامل مع التحديات والأزمات بفعالية. يجب أن يكون المتقدم قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، ولا يجب أن يكون قد تقدم وتم رفضه في الكلية سابقا. يجب عدم وجود جريمة مخلة بالشرف لدى المتقدم، ولا ينبغي له أن يكون متزوجًا خلال فترة دراسته في الكلية. يجب عدم انتماؤه لأي أحزاب سياسية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية دون أن يكون ملتحقا بأي كليات تعليم عالي.

المستندات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة العراقية

لكي يتمكن المتقدمون من التقديم بنجاح في كلية الشرطة العراقية، يتوجب عليهم تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية والوثائق لضمان استكمال العملية بسلاسة وبنجاح، إليكم قائمة تفصيلية بالمستندات المطلوبة: