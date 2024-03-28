مش هتفشل ابدا.. عمل كيكة الخلاط الهشة في 6 دقائق فقط وهتقدمي الحلوّ بعد الفطار

تعد كيكة الخلاط من أفضل الوصفات وكذلك أسهلها على الإطلاق، حيث أنها تعتمد على مجموعة من المقادير البسيطة والمتوفرة لديكِ في المطبخ والتي من خلالها سوف تحصلي على أفضل كيكة لذيذة لا تستغرق وقت، بالإضافة أن التكلفة ستكون مناسبة لجميع ربات المنازل، وذلك عن طريق اتباع الخطوات البسيطة واستخدام إناء الخلاط لتكون جاهزة وتقدم في وقت قياسي دون استهلاك أواني.

مقادير الكيك

عليكِ بتوفير الكميات المطلوبة والمحافظة عليها كي تحصلين على كيكة الخلاط، لتكون ناجحة من أول مرة المكونات فيما يلي:

كوب من الطحين.

كأس سكر.

بجانب كأس ماء.

كوب زيت.

كأس سكر. بجانب كأس ماء. كوب زيت. أربع معالق من الحليب البودر.

كيس من الفانيليا.

ظرف كامل بيكنج بودر.

في النهاية أضيفي عدد 2 بيضة.

طريقة عمل كيكة الخلاط

لن تحتاجين لإعداد كيكة الخلاط، خطوات كثيرة حيث يمكن توفير الوقت أثناء القيام بتنفيذ هذه الوصفة الرائعة:

ابدائي الوصفة بوضع الحليب وكذلك السكر ومعهم الفانيليا، كذلك عليكِ أن تقومي بوضع باقي المكونات وترك الدقيق ليتم إضافته في النهاية، وضعي مكونات الخاصة بكِ في إناء الخلاط وعليكِ بالخفق مدة لا تقل عن ثلاث دقائق.

من ثم أضيفي كمية الدقيق بشكل تدريجي حتى تحصلين على خليط متجانس لا يوجد به أي تكتلات، في هذا الوقت أحضري القالب المخصص للكيك وضعي به كمية مناسبة من السمن وقومي بتوزيعها جيدا بها في القاع والجوانب، ثم أضيفي رشة من الدقيق.

عليكِ تجهيز الفرن ليكون ساخنة وذلك عبر ضبطها على 180 درجة، من ثم ضعي الكيك مباشرة واتركيه مدة تصل إلى 35 دقيقة، دون أن تفتحي باب الفرن عليه حتى تحصلين على نتائج جيدة، الجدير أنه قبل إخراج القالب من الفرن يمكن أن تقومي بعمل اختبار للتسوية، وذلك باستخدام الخلة وضعها في منتصف القالب وإخراجها، للتأكد من أن الوصفة أصبحت ناضجة تماما.