50 دولار بكام دينار؟.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم.. الدولار مش راسي على بر..!!

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في الفترة الأخيرة وبعد تردي الأوضاع الاقتصادية للعديد من الدول العربية صار المواطن العادي يهتم بسعر الدولار وليس فقط المتداولين والتجار ورجال الأعمال وذلك بسبب أنه يؤثر بشكل مباشر على معيشته ومستواه المادي، فالأسعار ترتفع مع ازدياد سعر الدولار مقابل العملة المحلية وتنخفض بانحفاضه، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سعر صرف الدولار في البنوك العراقية، وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الأسواق الموازية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

الدولار الأمريكي يشهد تذبذا في الأيام الأخيرة مقابل الدينار العراقي، حيث ارتفع لفترة من الوقت ولكن شهد انخفاض طفيف الأمس واليوم وذلك بسبب افتتاح بورصة الكفاح وبورصة الحارثية، وسجل الدولار الأمريكي اليوم سعر 131000 دينار عراقي في بغداد وأربيل، وانخفضت المائة دولار أمريكي بمقدار 147400 دينار عراقي، وفيما يلي نوضح لكم أسعار صرف سعر الدولار مقابل الدينار العراقي :

1 دولار أمريكي = 131000 دينار عراقي.

5 دولار أمريكي = 655000 دينار عراقي.

10 دولار أمريكي = 1310000 دينار عراقي.

20 دولار أمريكي = 2620000 دينار عراقي.

25 دولار أمريكي = 3275000 دينار عراقي.

50 دولار أمريكي = 6550000 دينار عراقي.

100 دولار أمريكي = 13100000 دينار عراقي.

200 دولار أمريكي = 26200000 دينار عراقي.

250 دولار أمريكي = 32750000 دينار عراقي.

500 دولار أمريكي = 65500000دينار عراقي.

1000 دولار أمريكي = 131000000 دينار عراقي.

2000 دولار أمريكي = 262000000 دينار عراقي.

2500 دولار أمريكي = 327500000 دينار عراقي.

5000 دولار أمريكي = 655000000 دينار عراقي.

10000 دولار أمريكي = 1310000000 دينار عراقي.

ما هو سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؟

الجنيه المصري يشهد منذ فترة انخفاض مقابل الدولار الأمريكي، وإن كان استقر لعدة أيام بعد صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة ثم عاد الدولار للارتفاع مرة أخرى مقابل الجنيه وهو ما سبب قلق بالغ لأفراد الشعب الذين يعانون من غلاء الأسعار والخدمات نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وفي السوق السوداء سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 47 جنيه مصري.