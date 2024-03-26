نعمة الأفوكاتو تنتقم.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو للفنانة مي عمر

قبل أي حد يمكنك الآن معرفة أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو وهي الحلقة 16 وحلقة الانتقام، حيث شهدت الساعات الماضية عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل عبر منصة شاهد VIP الرقمية، وتضمنت الحلقة التي تعد هي الأطول في تاريخ المسلسلات على الإطلاق والتي تجاوزت الساعة والثلث بقليل العديد من الأحداث التي تسببت في صدمة للجميع سواء شخصيات العمل من خلال انتقام نعمة أو المشاهدين الذين لم يتوقعوا تلك النهاية.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو

بدأت أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 16 والأخيرة، بما انتهت به الحلقة 15 من المسلسل واكتشاف نعمة أنها حامل من صلاح، في الوقت وأكثر اللحظات التي تريد فيها الانتقام منه، من ناحية أخرى يقوم صلاح بإخبار أمه نوال أنه قد تعرض للسرقة في البنك وأنهما لم يتمكنا من السفر ومغادرة البلاد كما وعدها، وبعدها يواصل من خلال عدة محاولات الوصول إلى سارة ظنا منه أنها هي من رتبت قصة سرقته لكنها يفشل.

وفي محاولة لتأجيج نار الفتنة والشك أكثر وأكثر بداخله تقوم نعمة بإخبار صلاح أن زوجته الثانية سارة قضت ليلة كاملة في منزل ياسين الألفي، كما تخبره نعمة أيضا بمكان منزل ياسين، وهنا تثور ثائرته ويشتاط غيظا وغصبا ويقرر الانتقام من سارة لخيانتها له، كما يفاجئ صلاح أن سارة تقوم بوضع مبلغ ضخم جدا في حسابها البنكي، وهو المبلغ الذي قامت نعمة الأفوكاتو بإعطائه لياسين الألفي ليمنحه لسارة كي يزيد شك صلاح أكثر وأكثر فيها وأنها من دبر حادث سرقته، وخاصة أن المبلغ بقيمة 13 مليونا و600 ألف جنيه، نفس المبلغ الذي سرق منه.



وفي نفس الوقت تذهب ماجدة والدة محمد بعد أن عرفت أن ابنها قتل ولم ينتحر إلى قسم الشرطة وتتقدم ببلاغ رسمي ضد صلاح زوج نعمة بأنه قاتل ابنها محمد.

كما وقع صدام مرة أخرى بين أصدقاء نعمة وهم أكرم وزوجته مريم، خاصة بعد أن تأكدت من استمرار حب أكرم لنعمة وضعفه أمامها، ويطلب منها ألا تتخلى عنه وتقف بجواره حتى ينسى حبه وألا تتركه أو تطلب الطلاق منه.

صلاح يقتل سارة بالحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو

وعقب تأكد صلاح من خيانة سارة له، وقيامها بالاستيلاء على أمواله كما خطط نعمة يقوم بمواجهتها ولكنها تنكر وتطلب منه الطلاق، بعد أحداث الزواج الملتهبة والمتلاحقة على مدى 3 أسابيع فقط، وهنا يقوم صلاح بقتلها خنقا، وهو ما أرادته نعمة التي تقوم بإخطار الشرطة بقتله سارة وتقديم بلاغ ضد صلاح.



وعقب قتلها يحاول صلاح القيام بدفن جثمان سارة عقب قتلها خنقا، مستخدما نفس الطريقة التي استخدمها سابقا هو وسارة حين حاولا قتل نعمة الأفوكاتو في الحلقات الماضية، كما يقوم صلاح بسرقة جهاز ال dvr والذي سجلت كاميراته خروجه بجثمان سارة، وهو الجهاز الخاص بالمكتبة التي تقع أمام منزله، لكنه يفاجئ بالبوليس أمامه ولا يستطيع الهرب ويتم إلقاء القبض عليه.

صلاح وقع في الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو

كما شهدت الحلقة السادسة عشر والأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، وعقب سقوطه بين أيدي الشرطة بدء التحقيقات مع صلاح بعدة تهم منها قتله كل من زوجته سارة، وكذا قتل محمد المحامي الشاب الذي كان يعمل مع نعمة الأفوكاتو، ووسط الضغط يعترف صلاح أمام رئيس المباحث بأنه قد قام بقتل سارة لأنها قامت بالاستيلاء على أمواله بالكامل والتي تحصل عليها من قضية الوقف التي كان رافعها بالقضاء.



نعمة تحتفل مع المقربين منها وتعترف بحبها لياسين ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو

وعقب إلقاء القبض على صلاح، قامت نعمة الأفوكاتو بالاحتفال بذلك مع جميع المقربين منها وقامت بدعوتهم على العشاء داخل أحد المطاعم الكبرى بالقاهرة، وخلال ذلك تخبر نعمة ياسين الألفي أنها قد تعلقت به وبحبه لها، وأنها كانت ترغب عقب حل مشكلتها مع صلاح الارتباط به، لكنها اكتشفت أنها حامل وتقرر أن تحافظ على الطفل، ويتفق ياسين معها في هذا الرأي ويطلب منها أن يرتبطا ووعدها أنه سوف يهتم بها وبابنها وكأنه ابنة، ويخبرها أنه يتمنى أن يشاهدها بفستان الزفاف وبجواره في الكوشه.

لحظة التشفي والانتقام من نعمة الأفوكاتو في صلاح

تذهب تعمه إلى صلاح في الحبس وتخبره أنها من خطط لذلك كله، كما تخبره نعمة أنها سوف تدافع عنه في جميع القضايا ضده ومنها قتله لكل من سارة أو محمد، وأنها قامت برفع دعوة خلع ضده أمام محكمة الأسرة.

الحلقة الأخيرة نعمة ولدت وصلاح إعدام

وفي نهاية الحلقة تنجب نعمة طفلها، ويحكم على صلاح بالإعدام شنقا لقتله محمد وسارة.

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو

هذا ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل نعمة الأفوكاتو وهي الحلقة 16 مثلها مثل باقي الحلقات السابقة، عبر قناة «MBC» مصر في تمام الساعة 10 مساء.

وتتم إعادة مسلسل نعمة الأفوكاتو يوميا في تمام الساعة 4 عصرا على قناة «MBC مصر 2».

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة كل من الفنانة مي عمر والتي قدمت دور عمرها، وأحمد زاهر، وأروى جودة، والفنان القدير كمال أبورية ، والمبدع عماد زيادة، ومسلسل نعمة الأفوكاتو من تأليف كل من محمد سامي، مهاب طارق وإنتاج مها سليم وإخراج محمد سامي.