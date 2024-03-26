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“اعرف حالا“ وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين توضح موعد الصرف بعد الزيادة ال 100 ألف دينار الأخيرة

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 28 دقيقة
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وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 28 دقيقة
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