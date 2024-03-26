“اعرف حالا“ وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين توضح موعد الصرف بعد الزيادة ال 100 ألف دينار الأخيرة

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين موعد الصرف بعد الزيادة

ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن رواتب المتقاعدين في العراق وتحديدا بعد القرار الرسمي لمجلس الوزراء زيادة الرواتب، ويأتي هذا القرار من ضمن مبادرات عدة للحكومة للدعم الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني بسببها قطاع كبير من الشعب، وبلغت قيمة الزيادة المقررة مائة الف دينار عراقي تصرف لمن توافرت فيه الشروط المطلوبة وهي عدم تجاوز المعاش الأصلي للمتقاعد المليون دينار، وبلوغه سن المعاش القانوني وهو ستون عاما، ويمكن للمتسفيدين التحقق من زيادة رواتبهم الكترونيا عبر خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين التي توفرها وزارة المالية العراقية، وفيما يلي خطوات وطريقة الاستعلام :

الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عبر ادخال الاسم وكلمة المرور.

الانتقال الى خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام.

بعد ثواني ستظهر أمامك كافة المعلومات المتعلقة بالراتب.

سلم رواتب المتقاعدين العراق 2024

المتقاعد الذي يحصل على راتب تقاعد 350 ألف دينار سيصبح راتبه بعد الزيادة الجديدة 500 ألف دينار، وكذلك من يبلغ راتبه 400 ألف دينار سيحصل على 500 ألف دينار، ومن يبلغ راتبه 625 ألف سيصبح بعد الزيادة 725 ألف دينار، ومعاش التقاعد الذي يبلغ 850 ألف دينار سيصير الان 950 ألف دينار.