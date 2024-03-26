الزغاريط تملى شوارع مصر.. بمقدم 25 ألف جنيه خدلك شقة اتجوز فيها.. أسعار وشروط التقديم على شقق برنامج مسكن والأماكن

وضعت وزارة الإسكان، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، شروط التقديم على شقق برنامج مسكن في عدد من المدن الجديدة، تشمل هذه الشروط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا في تاريخ الطرح، وأن يكون لديه أهلية التصرف، وغيرها لمعرفة الشروط وطريقة التقديم وسعر الشقق وأماكن الشقق تابع كالتالي.

شروط التقديم على شقق برنامج مسكن

الآن يمكنك معرفة شروط التقديم على شقق برنامج مسكن، حيث جاء على النحو التالي.

يجب أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا من جنسية مصرية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

يجب أن يكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد، ولا يجب أن يكون شخصًا معنويًا.

يسمح بتقديم الحجز لصالح شخص قاصر بوصفه وليًا.

سبق ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة الوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة بشكل دائم عبر موقع الهيئة الإلكتروني، ضمن برنامج مسكن، وذلك من خلال نظام القرعة العلنية اليدوي.

خطوات التقديم على شقق برنامج مسكن

يتم التقديم بشكل إلكتروني عبر موقع مسكن .

. يجب على المتقدم دخول الموقع الإلكتروني وتسجيل البيانات الشخصية، والتي تشمل الاسم الرباعي، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وعنوان المراسلات، والبريد الإلكتروني.

يجب إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

يختار المتقدم للحجز الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

بعد ذلك، يضغط على زر “أرغب في التقدم”، حيث تظهر له استمارة التقديم مع كود الحجز ليقوم بطباعتها وتوقيعها ورفعها على الموقع.

يقوم المتقدم بسداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة عبر التحويل البنكي “ACH” من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى.

ومن ثم يقوم بإرفاق مستند التحويل على الموقع الإلكتروني.

أسعار شقق برنامج مسكن

أكد داوود أن طرح وزارة الإسكان الجديد يشمل مستويات متعددة ويمتد على مدار العام، حيث يهدف إلى توفير مساكن مناسبة للمواطن المصري، وأشار إلى أن الوزارة حددت طرق السداد وتحديد قيمة الأقساط على فترة تمتد من 5 إلى 7 سنوات، مع تحديد قيمة الحجز لمشروع مسكن تصل إلى 25 ألف جنيه.

أماكن طرح شقق برنامج مسكن

ذكر الخبير العقاري محمود داوود أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تستعد لطرح جديد للوحدات السكنية ضمن مشروع “مسكن”، مشيرا إلى أن هذا الطرح يتميز بفرادته عن الطروحات السابقة، وأشار داوود، خلال مشاركته في جلسة زوم مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج “صباح البلد”، إلى أن هذا الطرح يعد رسالة واضحة من الدولة المصرية بأنها تولي اهتماما كبيرا بجميع المناطق في البلاد، موضحا أن وزارة الإسكان تعمل على تغطية مناطق متعددة تشمل رشيد والمنصورة الجديدة وغرب أسيوط، مع التركيز البالغ على أسيوط والرد على التهميش الذي كان يواجهه الصعيد في الطروحات السابقة للوحدات السكنية.