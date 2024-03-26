“100 دينار عراقي زيادة في محفظتك“ وزارة المالية العراقية توضح خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

بعد إعلان وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين بضوابط وشروط معينة كنوع من أنواع الدعم الاجتماعي للمواطنين،ومن أهم تلك الشروط أن يكون معاش المتقاعد لا يزيد عن مليون دينار عراقي وأن يكون تجاوز الستون عاما، ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر صرف الزيادة الجديدة والتي تقدر بمائة ألف دينار عراقي تصرف بداية من شهر مارس للعام 2024، جدير بالذكر أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في أول يوم من الشهر الميلادي الا إذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية حينها يتم تأجيل الصرف حتى أيام العمل الرسمية.

ما هي خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 ؟

يمكن للمتقاعدين أن يطلعوا على تفاصيل راتب التقاعد وموعد الصرف وغيرها من المعلومات عبر الخدمة الالكترونية التي أطلقتها وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، وفيما يلي طريقة وخطوات الاستعلام :