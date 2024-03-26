عربي و دولي
“100 دينار عراقي زيادة في محفظتك“ وزارة المالية العراقية توضح خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، في إطار سعي الحكومة العراقية نحو تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين من كافة الفئات لرفع مستواهم المادي ومساعدتهم على عيش حياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة الظروف الاقتصادية التي يعاني بسببها الكثير من المواطنين، أعلنت الحكومة عن قرار جديد بزيادة رواتب المتقاعدين وهو القرار الذي حاز برضا آلاف المواطنين ممن يستفيدون من معاش التقاعد، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد صرف الرواتب بالزيادة الجديدة وطريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين توضح خطوات الاستعلام عن الزيادة
بعد إعلان وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين بضوابط وشروط معينة كنوع من أنواع الدعم الاجتماعي للمواطنين،ومن أهم تلك الشروط أن يكون معاش المتقاعد لا يزيد عن مليون دينار عراقي وأن يكون تجاوز الستون عاما، ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر صرف الزيادة الجديدة والتي تقدر بمائة ألف دينار عراقي تصرف بداية من شهر مارس للعام 2024، جدير بالذكر أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في أول يوم من الشهر الميلادي الا إذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية حينها يتم تأجيل الصرف حتى أيام العمل الرسمية.
ما هي خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 ؟
يمكن للمتقاعدين أن يطلعوا على تفاصيل راتب التقاعد وموعد الصرف وغيرها من المعلومات عبر الخدمة الالكترونية التي أطلقتها وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين، وفيما يلي طريقة وخطوات الاستعلام :
- الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من بين قائمة الخدمات المتاخة اضغط على “الاستعلام عن الرواتب”.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة ثم اضغط على “بحث”.
- ستظهر أمامك جميع المعلومات الخاصة بالراتب المستعلم عنه بالتفصيل.