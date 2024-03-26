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“100 دينار عراقي زيادة في محفظتك“ وزارة المالية العراقية توضح خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 4 ساعات
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وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 4 ساعات
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