اقتصاد

شهدت انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 في البورصة والأسواق المحلية المصرية

صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ 15 ساعة
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صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ 15 ساعة
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