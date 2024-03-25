شهدت انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 في البورصة والأسواق المحلية المصرية

اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، شهدت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاع بمبلغ “3 جنيهات” بالمزارع المحلية، خلال اليوم في تعاملات الثلاثاء 26/3/2024، لتسجل “96 جنيها” بمقابل “93 جنيها” لأسعار أمس،وقد جاء ذلك التصريح من قبل رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد.

اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

يبحث المواطنين المصريين عن اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26/3/2024 نظراً لتغير سعرها كل يوم مما جعل بوصة الدجاج تُوضح سعرها لتكن الأسعار كالآتي:

جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء في مصر بنحو 93 جنيهًا، ليسجل السعر في المحلات 105 جنيه.

كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي بنحو 115 جنيهًا، و120 جنيهًا للكيلو الواحد للمستهلك.

بينما تراوح سعر البط البلدي فيما بين 125 و135 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما جاء سعر الفراخ الساسو للكيلو الواحد اليوم 110 جنيهات في بورصة الدواجن، بينما وصل سعرها للمستهلك بنحو 115 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو أمهات الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن 85 جنيهًا، و90 جنيهًا لدى التاجر.

كما تراوح سعر كيلو البانيه فيما بين 190 و200 جنيه.

بينما سجل اليوم الثلاثاء سعر كيلو الأوراك فما بين 115 و120 جنيها للمستهلك.

أما عن أسعار صدور الدواجن اليوم فقد تراوح سعرها فما بين 135 و145 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار البيض اليوم

شهد استقرار عام في أسعار البيض اليوم للمستهلكين ليكن اسعاره كالآتي: