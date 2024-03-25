الآن.. رابط الاستعلام عن أرقام جلوس اليمن 2024 للصف الثالث الثانوي عبر منصة وزارة التعليم اليمنية الالكترونية

الاستعلام عن أرقام جلوس اليمن 2024، بعد اقتراب الاختبارات النهائيه للفصل الدراسي الثاني اعلنت وزاره التربيه والتعاليم اليمنيه عن خطوات الاستعلام لارقام الجلوس من خلال الدخول على منصه الاداره العامه للاختبارات بصوره الكترونيه، حيث تسعى الوزارة جاهده إلى تيسير معرفة الأرقام وتوفير الوقت والجهد للطلاب، فسوف توضح لكم كافة التفاصيل، فتابعونا.

الاستعلام عن أرقام جلوس اليمن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم لليمن عن خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس اليمن ٢٠٢٤ حيث تسعى بتوفير الخدمات الالكترونية تيسيرا على جميع الطلاب والطالبات، فيتم الاستعلام من خلال منصة الإدارة العامة للاختبارات وذلك من خلال عدة خطوات:

قم بالتوجه إلى منصة وزاره التربيه والتعليم اليمنيه.

حدد خانة ارقام الجلوس من القوائم الرئيسية عبر الموقع.

سوف تظهر لك قائمه تتضمن المراحل التعليمية (تاسع، ثانوي)، لا بد من تحديد القسم الذي ترغب في الحصول على رقم الجلوس.

كما يجب كتابة اسم الطالب رباعي في الخانات المخصصة بصورة دقيقة.

اضغط على خانة “البحث عن رقم الجلوس”.

سوف تظهر أمامك نافذة تضمن بيانات اسم المستعلم ورقم جلوسه.

ما هي خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة باليمن 2024؟

بعدما يقوم الطلاب والطالبات بأداء الاختبارات المدرسية يبحثون عن كيفيه معرفه النتيجة لذلك قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بتوضيح الخطوات الأتية: