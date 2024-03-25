“شوف اتقبلت ولا لا!” خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية

نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024، تم الاعلان من قبل هيئه البريد المصري عن نتائج المقبولين للوظائف المطلوبة وحثت على ضرورة احضار جميع الاوراق المطلوبة، كما اعلنت ايضا عن الشروط التي يجب ان تتوافر بالمواطنين المقبلين على التقديم وذلك في حال تم رفض الطلب فعليهم بمراجعه الشروط مره اخرى.

نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

يمكن لجميع المواطنين معرفة نتيجة مسابقه وظائف البريد المصري 2024، حيث تم الاعلان في وقت سابق عن وجود وظائف خياليه يحتاجها البريد المصري مما شهد اقبال كبير على التقديم، فيمكنك معرفة النتيجة من خلال إتباع الآتي:

يجب أن تقوم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوظائف الحكومية.

قم بالنقر على أيقونة “وظائف البريد المصري 2024”.

يجب إدخال جميع البيانات التي ستطلب منك، فتتمثل في الرقم القومي ورقم الطلب المقدم.

قم بالنقر على خانة “استعلام عن وظائف البريد المصري”.

سوف تظهر لك نتيجة الوظائف في نفس الوقت.

شروط التقديم على مسابقة البريد المصري

أعلنت هيئة البريد المصرية عن العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين وقد جاءت كالآتي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم حامل للجنسية المصرية.

كما يجب أن لا يتجاوز سن المتقدم عن 30 عام.

كما يجب حصول المتقدم على تقدير عام جيد في المؤهل الجامعي.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024