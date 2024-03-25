“عبر ملظتي spa.gov.iq“ كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 وشروط الاستحقاق 

الوجبة الأخيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومعاناة الكثير من المواطنين من قلة الدخل وارتفاع الأسعار تسعى الحكومة العراقية الى اطلاق مبادرات الدعم الاجتماعي التي تهدف الى مساعدة المحتاجين وتخفيف الأعباء المادية عليهم ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم، ومن ضمن هذه المبادرات وجبات الرعاية الاجتماعية والتي اقترب طرح الوجبة الأخيرة منها مما جعل الكثيرون ينتظرون كشوف الأسماء بفارغ الصبر، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن الأسماء وشروط استحقاق الرعاية الاجتماعية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 المتقدمين للحصول وجبات الرعاية الاجتماعية ينتظرون الاعلان عن أسماء المستفيدين لمعرفة ما إذا كانوا ضمن تلك الأسماء أم لا، وقد يسرت هيئة الحماية الاجتماعية إمكانية معرفة الاسماء عبر الانترنت عن طريق موقعها الالكتروني الرسمي، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة : الدخول الى منصة هيئة الحماية الاجتماعية “مظلتي” من خلال الضغط على هذا الرابط.

من بين البرامج المتاحة اختر “الرعاية الاجتماعية” وحدد رقم الوجبة.

قم بتحديد المحافظة التابع لها.

ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

ثم اضغط على “استعلام” لتظهر أمامك قوائم الأسماء ويمكنك البحث عن اسمك من بينها. ما هي الشروط اللازمة لاستحقاق الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة؟ وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق عدة شروط لابد أن تتوافر في المواطن ليتمكن من الحصول على منح الرعاية الاجتماعية ومن بينها الوجبة الاخيرة، وهذه الشروط الغرض منها التأكد من استحقاق المستفيد للدعم، وجاءت الشروط المطلوبة على النحو التالي : أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل العراق بشكل دائم.

أن يكون من محدودي الدخل ممن يحتاجون بالفعل للدعم.

ألا يكون لديه أي أملاك خاصة ذات قيمة.