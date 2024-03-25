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“عبر ملظتي spa.gov.iq“ كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 وشروط الاستحقاق 

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 15 ساعة
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الوجبة الأخيرة
الوجبة الأخيرة
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 15 ساعة
0

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