كرتون القط والفأر المضحك.. نزل الان تردد قناة توم وجيري أطفال الجديد 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات

قناة توم وجيري التي تقوم على إذاعة العديد من البرامج المميزة والمغامرات الدائرة بين القط والفأر، من أفضل القنوات الفضائية التي زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة، نظرًا لإكتسابها شهرة كبيرة في العديد من دول العالم العربي، وأصبح الجميع يتساءل عن ترددها بمختلف الأقمار الصناعية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد القط والفأر أطفال الجديد 2024 النايل سات

ضبط تردد قناة القط والفأر أطفال الجديد، جاءت وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة توم وجيري فهو 12149.

معدل الترميز لقناة توم وجيري يكون 27500.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ فهو: ⅚.

تردد قناة توم وجيري 2024 عرب سات

كما يسهل القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة القط والفأر أطفال على القمر الصناعي العرب سات، وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة القط والفأر يكون العرب سات.

التردد الخاص بقناة القط والفأر فهو 11315.

معدل الترميز لقناة توم وجيري أطفال فهو 27500.

استقطاب قناة توم وجيري يكون افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

بعد أن تقوم بإستقبال قناة توم وجيري أطفال، فإنه يمكنك القيام بمشاهدة جميع الأفلام الطفولية وكافة البرامج الكرتونية المميزة التي تقوم بإذاعتها على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب.