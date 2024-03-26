بالقسط المريح أشتري هاتف سامسونج جالكسي اس ٢٤ ألترا بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية

أفضل الهواتف الأندرويد سامسونج جالكسي اس ٢٤ ألترا ، حيث يأتي الهاتف بأحداث المواصفات العالمية التي جعلته من أحسن وأفضل هواتف سامسونج جالكسي الذكية، تم تصنيع الجوال من خامات عالية الجودة تأتي من فريم من التيتانيوم المقاوم للصدأ والماء والغبار، أداء الكاميرات ممتاز للغاية أصبح واقعي بشكل كبير، أما عن البطارية تصمد لفترة طويلة من تشغيل الجوال، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على سعر هاتف سامسونج جالكسي اس ٢٤ ألترا بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية.

سعر هاتف سامسونج جالكسي اس ٢٤ ألترا بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية

سوف نتعرف معكم اليوم على سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية وهو كالتالي:-

سعر الهاتف يبلغ 4694.78 ريال سعودي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

قيمة القسط الشهري للهاتف 244.45 ريال سعودي لمدة 36 شهر مع إمكان للتمويل.

كما يأتي مع الهاتف هدايا بقيمة 578 ريال سعودي.

يأتي مع الهاتف ضمان لمدة 24 شهر.

الهاتف يحتوي على ذاكرة تخزين عشوائية تأتي بسعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية تأتي بسعة 256 جيجابايت.

مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

يحتوي الهاتف على أقوي المواصفات العالمية سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

شاشة الهاتف تأتي مسطحة على شكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بمساحة 6.8 إنش. أما البطارية تأتي بسعة 5000 ملئ أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 وات. كما يحتوي الهاتف على سماعات خارجية تأتي بصوت ستيريو للحصول على أفضل تجربة صوتية. يأتي مع الهاتف قلم الـ S Pen، ويتم وضع القلم داخل جسم الهاتف وتأخير القلم 2.8 ملئ ثانية فقط. كما يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث، والرابع، والجيل الخامس. الجوال يأتي مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 لمدة نصف ساعة تحت الماء. الجوال يحتوي على معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 750.

مواصفات كاميرات سامسونج جالكسي اس 24 ألترا

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، أما الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي رباعية الأولي تأتي بدقة 200 ميجا بكسل، والثانية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، أما الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 10 ميجا بكسل وهي خاصة بعمل الزوم القريب، أما الكاميرا الرابعة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير الواسع مع فلاش من نوع ليد.