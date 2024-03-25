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اعملي بسكوت العيد بشكل جديد بدون بيض ولابيكنج باودر بيدوب دوبان
يبدأ الكثير منا في البحث عن وصفات سهلة وسريعة لتحضير حلويات العيد، وخاصة البسكويت اللذيذ الذي يزين موائدنا ويضفي عليها لمسة من الفرح والحلاوة ولكن مع ضيق الوقت وكثرة المهام، قد يكون من الصعب إيجاد وصفة بسيطة ومضمونة النجاح وفي هذا المقال، نقدم لكم وصفة بسكويت العيد بثلاث مكونات فقط، وهي سهلة التحضير للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد.
مكونات البسكويت
- 200 جرام زبدة طرية
- 80 جرام سكر بودر
- 250 جرام دقيق (أو 225 جرام دقيق و 25 جرام كاكاو خام غير محلى لصنع بسكويت الشوكولاتة)
- 1 ملعقة كبيرة كاسترد (اختياري)
- رشة فانيليا (اختياري)
طريقة تحضير البسكويت
- في وعاء كبير، باستخدام مضرب كهربائي، نخفق الزبدة والسكر البودرة معًا حتى يصبح المزيج خفيفًا ورقيقًا.
- إذا كنت ترغب في إضافة نكهة الكاسترد والفانيليا، أضفهما إلى المزيج واخلطهما جيدًا.
- نضيف الدقيق تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نضع العجينة في كيس حلواني ونشكلها على شكل دوائر أو أي شكل آخر تفضله على صينية خبز مبطنة بورق زبدة.
- ندخل الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح لون البسكويت ذهبيًا فاتحًا.
- نخرج البسكويت من الفرن ونتركه ليبرد تمامًا قبل تقديمه.
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تأكد من أن الزبدة طرية قبل البدءبالتحضيريمكن إضافة نكهات أخرى مثل القرفة أو جوز الهند حسب الرغبة.
يمكن تزيين البسكويت بالشوكولاتة المذابة أو المكسرات أو الفواكه المجففة.
بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك تحضير بسكويت العيد اللذيذ في وقت قصير ودون عناء. جربي هذه الوصفة السهلة واستمتعي بمذاقها الرائع مع عائلتك وأصدقائك في عيد الفطر السعيد!