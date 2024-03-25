اعملي بسكوت العيد بشكل جديد بدون بيض ولابيكنج باودر بيدوب دوبان

يبدأ الكثير منا في البحث عن وصفات سهلة وسريعة لتحضير حلويات العيد، وخاصة البسكويت اللذيذ الذي يزين موائدنا ويضفي عليها لمسة من الفرح والحلاوة ولكن مع ضيق الوقت وكثرة المهام، قد يكون من الصعب إيجاد وصفة بسيطة ومضمونة النجاح وفي هذا المقال، نقدم لكم وصفة بسكويت العيد بثلاث مكونات فقط، وهي سهلة التحضير للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد.

مكونات البسكويت

200 جرام زبدة طرية

80 جرام سكر بودر

250 جرام دقيق (أو 225 جرام دقيق و 25 جرام كاكاو خام غير محلى لصنع بسكويت الشوكولاتة)

1 ملعقة كبيرة كاسترد (اختياري)

رشة فانيليا (اختياري)

طريقة تحضير البسكويت