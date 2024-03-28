افتـحــ ملف اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة| اسماء الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي 2024 عموم المحافظات

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بالكشف عن اسماء المشمولين وكافة التفاصيل المتعلقة بهم لعام 2024، وقد تم الإعلان عن جميع المستفيدين في المجموعة الخامسة من الوجبة التاسعة لهذا العام، والآن يجري الإعلان عن أسماء الدفعة الخامسة والشروط المطلوبة للحصول على الدعم، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة ذلك من خلال هذا التقرير.

اسماء المشمولين

تم إنشاء رابط خاص اسماء المشمولين من خلال منصة مظلتي وذلك من أجل تقديم كافة المساعدات الاجتماعية لهم ، يمكنكم معرفة كافة التفاصيل والخدمات التي تقدمها المنصة من خلال الخطوات التالية :

عليك الدخول أولا على الموقع الرسمي لمنصة مظلتي

قم بتحديد رمز الاستعلام عن الخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

يمكنك بعد ذلك القيام بالنقر على أسماء الرعاية الاجتماعية .

ادخل الرقم الخاص بالوجبة بالدفعة المراد طلبها.

سوف تظهر أمامك نافذة بقائمة جميع المستفيدين بصيغة pdf.

من خلال النافذة المفتوحة أمامك يمكنك تنزيل أسمك بها.

الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

أعلنت الوزارة أن أكثر من 300 ألف مواطن قد تقدموا للحصول على الوجبة، وقد قامت الجهات المختصة بفرز جميع الطلبات والتحقق منها من أجل تحديد المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط الآتية: