قائمة أسعار كحك العيد 2024 في منافذ التموين تخفيضات كبيرة للمواطنين

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبدأ الكثير من الناس في البحث عن أفضل الأسعار لشراء كحك العيد. ولحسن الحظ، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كحك العيد بأسعار مخفضة في منافذها التابعة لشركات المطاحن والمخابز.

تخفيضات كبيرة على أسعار كحك العيد 2024

أعلنت وزارة التموين عن تخفيضات كبيرة على أسعار كحك العيد 2024 في منافذها، حيث تصل قيمة التخفيض إلى أكثر من 100 جنيه في الكيلوجرام مقارنة بأسعار الكحك في المخابز ومحال الحلويات الخاصة وتهدف هذه التخفيضات إلى مساعدة المواطنين على شراء كحك العيد بأسعار مناسبة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية عليهم.

قائمة أسعار كحك العيد 2024 في منافذ وزارة التموين

أعلنت وزارة التموين، من خلال شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة التابعة لها، عن أسعار كحك العيد 2024 في منافذها، والتي تشمل أيضًا فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة. وفيما يلي قائمة بأسعار بعض أنواع الكحك والبسكويت الأكثر شيوعًا:

الكحك:

علبة كعك ملبن أو عجوة (1 كيلوجرام): 160 جنيهًا.

علبة كعك سادة (1 كيلوجرام): 170 جنيهًا.

علبة كعك بالمكسرات (1 كيلوجرام): 210 جنيهات.

البيتيفور:

علبة فور بيتي (1 كيلوجرام): 210 جنيهات.

الغريبة:

علبة غريبة (1 كيلوجرام): 175 جنيهًا.

البسكويت:

علبة بسكويت لوكس (1 كيلوجرام): 150 جنيهًا.

علبة بسكويت نشادر (1 كيلوجرام): 140 جنيهًا.

علب مشكلة:

علبة مشكلة (1 كيلوجرام): 160 جنيهًا.

علبة مشكلة (1.5 كيلوجرام): 230 جنيهًا.

علبة مشكلة (2 كيلوجرام): 300 جنيه.

علبة مشكلة (2.5 كيلوجرام): 375 جنيهًا.

علبة مشكلة (3 كيلوجرامات): 450 جنيهًا.

كيفية شراء كحك العيد من منافذ وزارة التموين

يمكن للمواطنين شراء كحك العيد من منافذ وزارة التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وللحصول على كحك العيد من منافذ وزارة التموين، يجب على المواطنين أن يقوموا بتقديم بطاقة التموين الخاصة بهم.