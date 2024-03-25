طريقة عمل الرقاق الطري بالماء المغلي سهل وسريع بمكونات بسيطة

تفضل كثير من ربات البيوت شراء الرقاق الطري جاهز من المحلات، ولكن هل جربت من قبل إعداده في المنزل فمكوناته بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ تجعلك تقومي بعمله بكل سهولة، كما أنه يتميز بسهولة طريقة تحضيره التي لن تستغرق الكثير من الوقت، ونجد الكثير من الناس يقبلون على تناوله لأنه يمتلك طعم ورائحة جميلة تنبعث منه أثناء التسوية، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الرقاق الطري بالماء المغلي بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الرقاق الطري

يتكون الرقاق من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كيلو دقيق (4 أكواب). كوب ونصف ماء. نصف ملعقة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة سكر. ربع كوب زيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الرقاق الطري بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يلي:-

نضع كوب ونصف من الماء، ونصف ملعقة صغيرة ملح في مقلاة واسعة، ثم نزود ملعقة كبيرة من السكر ونضعها على النار حتى تغلي.

عندما نصل لدرجة الغليان نطفئ النار ونضيف ثلاثة أكواب من الدقيق مع التقليب حتى يختفي الدقيق، ثم نزود ربع كوب من الزيت ونتابع التقليب بالملعقة.

عندما تهدأ الحرارة نضيف كوب الدقيق المتبقي ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية بدون تكتلات، ثم نقطعها إلى 12 كرة.

نغطي كرات العجين لمدة نصف ساعة حتي يسهل فردها.

طريقة تسوية الرقائق الطري

نفرد كرة العجين على سطح مدهون بقليل من الزيت، ثم نضعها في مقلاة ساخنة على النار ومدهونة بالزيت، ثم نترك الرقاق لمدة نصف دقيقة على كل جانب حتى ينضج، ثم نخرجه من المقلاة ونغطيه بقطعة قماش حتى يبرد ولا يجف، نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة وبعد أن يبرد يغلف في أكياس ويحفظ بالفريزر لحين الاستخدام.