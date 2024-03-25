“100.000 دينار غير مستردة”.. “وزارة المالية” متى موعد صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة قبل عيد الفطر

كشفت وزارة المالية العراقية، عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، خاصة وأنه يأتي بقيمة الزيادة الأخيرة التي تبلغ نحو 100 ألف دينار عراقي، تم تطبق هذه الزيادة بناءًا على تعليمات مجلس الوزراء العراقي، وبالإتفاق مع جميع الجهات المعنية في دولة العراق، وفي هذا يرغب مئات المستفيدين من معرفة موعد توزيع هذه الرواتب لشهر أبريل، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أكدت وزارة المالية العراقية، أن رواتب المتقاعدين يتم توزيعها مع بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، إضافة إلى أنه في حالة صادف يوم الصرف عُطلة يتم تحديد موعد جديد لبدء توزيع الرواتب، وفي هذا فإن هناك توقعات كبيرة بأن صرف رواتب المتقاعدين سيكون يوم 1أبريل 2024 بالزيادة الجديدة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-