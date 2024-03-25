“pdf اخر وجبة”.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية

تعد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أشهر الموضوعات المتصدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حيث استقبلت الوزارة أعداد كبيرة من طلبات المواطنين العراقيين بخصوص الحصول على الدعم الاجتماعي، ولهذا وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عددا من الشروط للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية، وينبغي على المتقدمين استيفاؤها للحصول على الدعم الاجتماعي، وفي هذا الصدد سوف نتعرف كافة التفاصيل حول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وكيفية الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المتوقع أنه سيتم الإعلان رسميًا عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وسيتم ذلك عن طريق موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تقدم هذا الدعم، بالإضافة إلى منصة مظلتي التابعة للوزارة، وسيتم تحديد قيمة الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة للدعم، وضعت الوزارة جميع الشروط المتعلقة بعملية التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي الشروط بالتفصيل:

أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية.

أن يكون المتقدم مقيمًا داخل العراق.

لا يجوز للمتقدم أن يكون لديه أراضي أو عقارات أو ممتلكات مماثلة.

ألا يكون لدى المتقدم مشروع تجاري يمكنه من الحصول على دخل مناسب لأسرته.

أن يقدم المستفيد جميع المستندات المطلوبة عند التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتاح لكافة المواطنين التحقق من قبولهم ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات التالية: