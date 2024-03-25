طريقة عمل بخاخ الشاي الأخضر لإنبات الشعر وتكثيفه في أسرع وقت

يعتبر بخاخ الشاي الأخضر من المستحضرات الطبيعية الخاصة بعناية الشعر، حيث يعمل على أنبات الشعر وتكثيفه ومنحه النعومة والحيوية ويعطي لشعر اللمعان والنعومة التي تجعله ينمو بشكل سريع، كما يعمل على تقوية بصيلات الشعر التالفة، ويساعد على علاج تساقط الشعر ومنع تقصفه، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بخاخ الشاي الأخضر لإنبات الشعر وتكثيفه ومنحه النعومة واللمعان.

مكونات عمل بخاخ الشاي الأخضر

يتكون البخاخ من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف لتر من الماء.

أربع ملاعق كبيرة من أورق الشاي الاخضر.

ثلاث نقاط من زيت اللافندر العطري

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بخاخ الشاي الأخضر بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر إناء ونضع به أوراق الشاي، والماء ونقلبهم مع بعض جيداً. نترك الوعاء على النار حتى يغلي لمدة عشر دقائق، ثم نقوم برفعه من على النار ويترك حتى يبرد. نحضر بخاخ فارغ ونضع به مغلي الشاي ونضيف عليه زيت اللافندر ونغلق البخاخ جيداً. نقوم باستخدام البخاخ مرة واحدة كل يوم على الشعر حتى يصبح قوي وكثيف.

فوائد الشاي الأخضر لشعر

يعمل الشاي على محاربة البكتيريا والفطريات التي تنمو على فروة الرأس فتضعف البصيلات وتجعله يتساقط بكثرة، كما يجعل الشعر ينمو بشكل صحي سليم ويعمل على وقف تساقط الشعر، كما يساعد على تعزيز نمو الشعر وأعطاه رائحة عطرية جميلة، ويعمل على ترطيب الشعر ويجعله أكثر نعومة واللمعان، كما يساعد على تدفق الأكسجين لفروة الرأس مما يجعل الشعر ينمو بشكل صحي وقوي.