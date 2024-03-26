“استخرج كشوفات pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في عموم محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 يتم البحث عنهم بكثرة خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأن عدد كبير من الأشخاص تقدم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، ولكن إلى وقتنا هذا لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن المستفيدين من الوجبة الأخيرة ، ولكن في مقالنا سنتعرف على طريقة الاستعلام والشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لأي شخص يرغب في التقديم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، وذلك سيكون أما عن طريقة المنصة الرسمية للوزارة ، أو من خلال منصة مظلتي التابعة أيضًا للوزارة، وهذه هي خطوات الاستعلام:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الضغط على أيقونة “استعلام عن المستحقين للدعم في الوجبة الأخيرة”.

تحديد الدفعة والوجبة التي ترغب الاستعلام عنها.

أنقر على أيقونة “الاستعلام”.

ستجد أمامك قائمة بأسماء جميع المشمولين.

يمكنك الإطلاع على هذه الأسماء من خلال تحميل الملف بصيغة الـ pdf على هاتفك.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

حتى يتم قبولك في الرعاية الاجتماعية ويصبح اسمك من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 فلا بد استيفاء لديك جميع الشروط المعلنة من قبل الوزارة، وهي كالتالي: