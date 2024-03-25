طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 عبر لينك مظلتي بحث

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 سهلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاستعلام عنهم بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة أو عن طريق منصة مظلتي، وهدف الوزارة من إطلاق هذه المنصة هي مساعدة الأسر المستحقة في العراق، وجاء برنامج الرعاية الاجتماعية لتسهيل ظروف الحياة الصعبة التي تمر بها الأسر في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 يتم الاستعلام عنهم بشكل إلكتروني عبر منصة مظلتي، ولأن هذه الأسماء تمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين في العراق، نوضح لكم طريقة الاستعلام في السطور القادمة:

الدخول إلى موقع مظلتي الرسمي .

الذهاب إلى “قسم الرعاية الاجتماعية”.

الضغط على خيار الاستعلام عن أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية”.

إدخال رقم الهوية الوطنية، واسم المستخدم.

حدد الوجبة والدفعة.

أنقر على أيقونة “الاستعلام”.

ستظهر جميع التفاصيل التي تخص المستفيدين من الدعم.

ويجب التنويه إلى أنه هناك بعض الأفراد التي حددت الوزارة عن استحقاقهم للدعم، وهذه الأسماء كما هي متمثلة على النحو التالي:

للسيدات الأرامل، بشرط تقديم شهادة وفاة الزوج.

الأسرة التي معها فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أو الشخص الذي لديه إعاقة عقلية.

الأسر التي تعاني من الفقر وأصحاب دخل شهري ضعيف.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

حتى تضمن أن يكون اسمك من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة 2024 يجب توفر الشروط التالية لديك: