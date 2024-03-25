اقرا افضل دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2024 أدعية 16 رمضان والأعمال المستحبة بهذا الشهر الكريم

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2024 نوضحه لكم، حيث يزداد البحث عن الأدعية خلال هذه الفترة بسبب بذل المسلمين أقصى جهدهم للفوز بهذا الشهر المبارك، ولا يوجد أدعية بعينها مخصصة لهذا اليوم، ويجب أن يبتهل العبد لربه بالدعاء طوال هذا الشهر الكريم وطوال أيام السنة، ونوضح لكم في السطور التالية مجموعة من أجمل الأدعية ونتمنى أن يستجاب الله لدعائكم ويحقق أمانيكم.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2024

نوضح في السطور التالية مجموعة من دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2024، حيث يحرص العباد خلال هذه الفترة على تكثيف جهودهم في العبادة وخاصة الدعاء ويقومون بترديدها في أغلب الأوقات، ونوضح أشهر هذه الأدعية في رمضان فيما يلي:

يا حي يا قيوم أسألك أن تتقبل مني صيام هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلني ممن نال الأجر الكامل له، اللهم اعصمني من الخطأ واغفر لي ذنوبي وارزقني جنتك.

اللهم يا رب الناس يا من بيده ملكوت كل شيء أسألك العفو والعافية، اللهم وفقني في طريقي ويسر لي أمري، اللهم اكتب لي النجاح يا رب العالمين.

اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء أسألك صياما مقبولا وذنبا مغفورا، اللهم تقبل مني صالح الأعمال، اللهم باعد بيني وبين الحزن والهم كما باعدت بين المشرق والمغرب.

الأعمال المستحبة في رمضان 2024

بعد أن ذكرنا مجموعة من دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2024 يجب أن نشير إلى أن دار الإفتاء قد أوضحت من خلال موقعها الرسمي أن هناك الكثير من الأعمال المستحب القيام بها في هذا الشهر الفضيل ومن أبرز هذه الأعمال تلاوة القرآن، وصلاة التراويح، وكثرة الاستغفار والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلوات والسلام، وغض البصر وكان في الأذى والصدقات والصلاة في مواعيدها وصلاة الجماعة والعطف على الفقراء والإحسان إليهم وبر الوالدين ووصل الأرحام وإفطار الصائمين.

والالتزام بأوامر الله وإتقان العمل وكثرة الصدقات على الفقراء، ويجب أن يتحلى المسلم بهذه الصفات الحميدة طوال العام وخصوصًا في هذا الشهر العظيم الذي يتمتع بمكانة روحية مميزة عند المسلمين لأدائهم فريضة الصيام ولأنه شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار.