“17 من رمضان” أدعية اليوم السابع عشر من رمضان 2024 اللهم حبب إلي الإحسان وكره إلي الفسوق والعصيان

نعرض في السطور التالية مجموعة متنوعة من أدعية اليوم السابع عشر من رمضان 2024، حيث إنه لا يوجد دعاء بعينه خاص بهذا اليوم، ومن المقرر أن تكون ليلة 17 رمضان في يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس، ونعرفكم على مجموعة من أهم الأدعية ونعرض فضلها وأهميتها.

أدعية اليوم السابع عشر من رمضان 2024

يرغب عدد كبير من المسلمين في التعرف على دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2024، حيث يعد هذا الشهر شهر الرحمات والمغفرة والتسامح وهو فرصة للتوبة إلى الله وتجديد العهد معه، ونوضح في السطور التالية مجموعة من أهم الأدعية التي يمكن التضرع بها إلى الله، ومنها:

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك”.“

اللهم حبب إلي الإحسان، وكره إلي الفسوق والعصيان، وحرم على سخطك والنيران بعونك يا غياث المستغيثين”.

“ اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه ياإله العالمين، وأعف عني يا عافيا عن المجرمين.

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان مكتوب

يحرص المسلمون على معرفة دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2024 وذلك بسبب فضل وأهمية الأدعية في هذه الأيام المباركة حيث إن الدعاء من العبادات المستحبة، وهناك أوقات في رمضان يبتهل فيها المسلمون في الدعاء وخاصة قبل الإفطار حيث في هذا الوقت تفتح أبواب السماء دعاء الصائمين واستغفره ويعد هذا الوقت من اللحظات المباركة، كما أن الدعاء يقوي من العلاقة بين العبد وربه فهو فرصة للتواصل مع الله بالقلب والروح والوجدان، كما أن هناك حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى أنه للصائم عند فطره دعوة مستجابة وتكمن أهمية الدعاء في هذا الوقت فيما يلي: