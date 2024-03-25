“اخيرًا هسة” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 محافظات العراقر

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن اقتراب صدور الوجبة السابعة التي ينتظرها مئات المواطنين في مختلف محافظات العراق، حيث إن هذه الوجبة تأخرت عن الوجبات الماضية نظرًا لزيادة عدد المتقدمين إليها وكذلك عدم توفير التمويل اللازم لتوزيعه على جميع المقبولين في هذه الوجبة، ولذا فإن الوزارة تبذل قصارى جهدها للقيام بإطلاق الوجبة التي عليها الدور في أقرب، وحتى يتعرف عليها جميع المتقدمين، وفي السطور التالية نوح لكم كيفية الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية.

خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، كما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل.

ومن ثم يتم إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية في خانة البحث.

بعدها يتم التوجه إلى الصفحة الرئيسية من المنصة.

القيام بإختيار الوجبة والمحافظة الخاصة بالشخص المتقدم.

بعد ذلك يتم القيام بالضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالوجبة.

شروط تقديم الرعاية الاجتماعية في العراق

جاءت أبرز شرط تقديم الرعاية الاجتماعية الوجبات الجديدة في العراق، كما يلي: –