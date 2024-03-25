ياولاد لولو ضاعت في رمضان.. نزل تردد قناة وناسة كيدز 2024 وخلي أطفالك يضحكوا على لولو والنونو بجودة قوية وفائقة

أخذت قناة وناسة كيدز شهرة كبيرة في العديد من الدول العربية المختلفة، فضلاً عن جذبها لملايين المتابعين والأطفال حول العالم بسبب ما تقدمه من أناشيد وأغاني طفولية مميزة، إضافة إلى البرامج التثيقيفية الشيقة لجميع الأطفال، ولذا فيمكن استقبال القناة على كافة الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات 2024

يمكن التعرف على التردد الجديد قناة وناسة أطفال لمشاهدة أفضل ما تقوم بتقديمه، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لوناسة يكون النايل سات.

التردد الجديد لوناسة يكون 11470.

استقطاب قناة وناسة أطفال رأسي.

معامل الترميز لوناسة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة وناسة العرب سات 2024

كما يسهل القيام بإستقبال قناة وناسة على العرب سات، كما في البيانات الأتية:-

القمر القناة لوناسة يكون العرب سات.

التردد الجديد لوناسة يكون 11270.

معامل استقطاب فهو رأسي.

معامل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال 2024

تقدم قناة وناسة العديد من البرامج والأغاني الطفولية والأناشيد الدينية، ومن بينها التالي:-