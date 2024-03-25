الشعبية العلمية والأدبية .. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في مصر .. وحقيقة تبكير الموعد

هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، بعد إصدار جداول الامتحانات لجميع صفوف المراحل التعليمية الأخرى، بما في ذلك المرحلة الابتدائية والاعدادية، وصف الصف الأول والثاني من المرحلة الثانوية، كما أعلنت عن قرار تقديم موعد الامتحانات بعدة أيام، وظهرت شائعات تشير إلى أن هذا القرار يشمل أيضًا امتحانات الثانوية العامة، تابعونا في السطور القادمة لمعرفة حقيقة هذا الأمر.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تم مؤخرًا الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، وشمل الجدول ما يلي:

يوم 10 يونيو: امتحان مادة التربية الوطنية.

يوم 12 يونيو: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم 22 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم 25 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم 29 يونيو: امتحان مادة الفيزياء والتاريخ.

يوم 2 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم 6 يوليو: امتحان مادة الجيولوجيا والهندسة والجبر وعلم النفس.

يوم 10 يوليو: امتحان مادة الجغرافيا والكيمياء.

يوم 13 يوليو: امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم 17 يوليو: امتحان مادة الفلسفة والأحياء والاستاتيكا.

يوم 20 يوليو: امتحان مادة الديناميكا.

حقيقة تبكير موعد امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

أثار انتشار البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم حول تقديم مواعيد الامتحانات الدراسية الجدل بين الكثيرين، حيث اعتقد البعض أنه قد يتم تقديم مواعيد امتحانات الثانوية العامة أيضًا، ولكن الواقع أن هذا القرار يخص المراحل الدراسية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي فقط، ولا يشمل الثانوية العامة، وبناءً على ذلك، يمكن للطلاب التحضير للامتحانات في الموعد المحدد مسبقًا دون القلق بشأن أي تغيير قد يحدث.