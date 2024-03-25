راح نعمل كيكة ذكية .. تردد قناة وناسة الجديد على النايل 2024 .. طريقة تنزيل القناة على التلفزيون

يتطلّع العديد من المواطنين للاستفسار عن تردد قناة وناسة الجديد، وتعتبر هذه القناة واحدة من القنوات المميزة التي تبث على مدار الساعة دون تشويش، يفضل مشاهدة هذه القناة بشكل خاص من قِبل الأطفال الصغار، وقد اكتسبت شعبية كبيرة في وقت قصير للغاية، فيما يلي تردد هذه القناة.

تردد قناة وناسة الجديد

تُعتبر قناة وناسة من الوجهات البارزة والمعروفة في الساحة العربية، فهي تثير اهتمام الجماهير بشكل دائم بفضل محتواها المميز، حيث تقدم باستمرار مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد الجذابة، وتتميز القناة بعدة ميزات تجعلها محطة بحث شهيرة، فهي تبث بدون تشويش ولا تُعاني من انقطاع في البث، فيما يلي تردد قناة وناسة الجديد ومعلومات الاستقبال:

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة الجديد على التلفزيون

قبل كل شي أولاً يجب الدخول على الإعدادات مباشرة من خلال ريموت التحكم.

ثم بعد ذلك سوف تظهر لك قائمة قم باختيار “قائمة القنوات”.

ثم بعد ذلك قوم باختيار “إعدادات القناة”.

ثم قم بتحديد القمر الصناعي وهو نايل سات، وقم بكتابة التردد ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب وكافة التفاصيل الموجودة في الفقرة السابقة.

وبعد ذلك سوف تتغير الشاشة.

ثم سيظهر أمامك خيارات أكثر.

ثم بعد ذلك اضغط على خيار “بدء”.

فقط امنح الجهاز وقته في البحث.

في الخطوة التالية سوف تظهر لك رسالة إنهاء.

قم بالنقر على أيقونة حفظ.

أفضل ما يميز قناة وناسة عن باقي القنوات

القناة تعمل على مدار الساعة دون انقطاع، وبإمكانك تثبيتها على القمر الصناعي نايل سات، حيث يكفي ضبط ترددها للاستمتاع بمحتواها بشكل دائم، وتُحدّث القناة ترددها بانتظام لضمان أفضل جودة وكفاءة في البث، مع التركيز المستمر من قِبل الإدارة على تحسين المحتوى، وتُعتبر القناة أيضًا منصة تعليمية للأطفال، حيث تقدم محتوى تثقيفي يتضمن تعليم الأرقام والحروف ومجموعة متنوعة من المواضيع الأخرى المفيدة.