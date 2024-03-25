مش هتجبيها من المحلات بعد كده.. طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل .. وداعاً لغلاء الأسعار والطعم هيبقى جبار
طريقة عمل القطايف في المنزل
في شهر الصوم، تريد السيدات معرفة طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل، حيث تبرز طريقة عمل عجينة القطايف كواحدة من أبرز الوصفات التي تُحضّر خلال هذا الشهر الفضيل، تُعتبر القطايف من ألذ الحلويات المخبوزة، حيث يمكن تحضيرها بطرق متعددة وملؤها بنكهات مختلفة، سواء كانت حلوة أو حادقة، وعلى الرغم من ارتفاع سعرها في الأسواق، إلا أنه يُمكنك تحضير القطايف باستخدام مكونات بسيطة وآمنة متوفرة في مطبخك.
طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل
يمكننا تحضير القطايف باستخدام مجموعة من المكونات الأساسية، لضمان الحصول على عجينة القطايف الشهية، يُفضل استخدام نوع خاص من الطحين المخصص لتحضير الحلويات، ويجب إضافة السكر أثناء عملية العجن للمساعدة في التخمير السليم للعجينة، تتألف مكونات القطايف عادةً من:
- 1/2 كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- ملاعق من البيكينج باودر.
- ½ ملعقة صغيرة من العصفر لإضفاء اللون الذهبي.
- ملعقة سكر.
- 2 ملاعق من النشا.
- 2 كوب من الماء.
- 1 ملعقة من ماء الورد أو الفانيليا.
- ½ كوب من دقيق السميد.
خطوات تحضير عجينة القطايف في المنزل
يتطلب تحضير القطايف اتباع سلسلة من الخطوات المحددة، تشمل ما يلي:
- قم بتجهيز وعاء كبير يتسع لجميع المكونات الجافة، وقم بوضعها فيه وخلطها جيدًا حتى تتجانس.
- أضف الماء تدريجيًا إلى الخليط الجاف.
- وقم بخلطه جيدًا حتى تحصل على عجينة متجانسة وملساء بشكل جيد، مع الحرص على الحصول على الكثافة المناسبة لعجينة القطايف.
- غطي العجينة بشكل محكم باستخدام ورق تغليف شفاف لتسهيل عملية التخمير الصحيحة.
- في المرحلة الأخيرة، قم بتسخين المقلاة على النار، وعندما تصبح ساخنة جيدًا.
- اسكب الزيت فيها وابدأ في صب العجينة بشكل دائري واحدة تلو الأخرى.
- عندما تظهر الفقاعات على سطح العجينة، قم بإزالتها من النار واتركها جانبًا لتبرد، مع التأكد من تغطيتها بقطعة قماش للحفاظ على نعومتها.
أفضل نصائح لعمل عجينة القطايف بشكل احترافي
إليكِ مجموعة من الإرشادات التي ستساعدك على تحضير القطايف بمهارة:
- تأكدي من ترك العجينة تتخمر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، حتى تشاهدي تكوّن الفقاعات على سطح العجينة عندما يُصب في المقلاة.
- حرصًا على تكون فقاعات عديدة ومتقاربة على سطح العجينة لضمان نجاحها، وإذا لم يحدث ذلك.
- جربي تليين العجينة بإضافة السوائل لتصبح أكثر رقة مثل خليط البان كيك.
- تجنبي استخدام درجات حرارة مرتفعة أثناء تحضير العجينة، خاصةً عند ظهور الفقاعات الدقيقة عليها.
- أضيفي المكونات الصلبة تدريجيًا إلى السائل أثناء الخلط باستخدام الخلاط.