“فينك يا لولو” تردد قناة وناسة للأطفال اقوي نافذة ترفيهية وتعليمية للأجيال الجديدة

في عالم اليوم الرقمي، أصبح الأطفال أكثر ارتباطًا بالشاشات من أي وقت مضى ووسط هذا الكم الهائل من المحتوى المتاح، يبحث الآباء عن قنوات تلفزيونية تقدم برامج آمنة ومسلية ومفيدة لأطفالهم وتبرز قناة وناسة كواحدة من أفضل هذه القنوات، حيث انها تقدم مزيجًا متميزًا من الترفيه والتعليم للأطفال من مختلف الأعمار.

قناة وناسة للأطفال

تأسست قناة وناسة عام 2008، وهي قناة فضائية مصرية موجهة للأطفال من سن 3 إلى 12 عامًا. وقد نجحت اقناة في فترة قصيرة في كسب قلوب الملايين من الأطفال في جميع أنحاء العالم العربي، بفضل ما تقدمه من برامج متنوعة وهادفة تلبي احتياجاتهم وتناسب اهتماماتهم وتتميز قناة وناسة بتقديمها لمحتوى متنوع يشمل البرامج التعليمية والترفيهية، وأفلام الكرتون، والأغاني، والمسابقات، وغيرها الكثير وتحرص القناة على تقديم برامج تعليمية هادفة تُنمي مهارات الأطفال وقدراتهم الذهنية، وتساعدهم على اكتشاف العالم من حولهم بطريقة ممتعة ومشوقة.

تردد قناة وناسة

تقدم القناة برنامج “عالم وناسة” الذي يعرّف الأطفال على مختلف العلوم والثقافات بطريقة مبسطة ومسلية كما تقدم برنامج “الورشة” الذي يشجع الأطفال على الإبداع والابتكار من خلال تعليمهم مهارات يدوية وفنية مختلفة ولا تقتصر قناة وناسة على تقديم البرامج التعليمية فحسب، بل تولي اهتمامًا كبيرًا أيضًا بالترفيه الهادف فالقناة تعرض مجموعة كبيرة من أفلام الكرتون المسلية والهادفة التي تُنمي خيال الأطفال وتعلمهم قيمًا أخلاقية مهمة وتقدم القناة برامج مسابقات تفاعلية تشجع الأطفال على المشاركة والتحدي، وتنمي لديهم روح المنافسة الشريفة وتحرص وناسة على أن تكون جميع برامجها خالية من العنف والكلمات غير اللائقة، مما يجعلها بيئة آمنة ومناسبة للأطفال.