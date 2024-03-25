مش هتقدر تاخد معاش بعد كده.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. تعرف على التفاصيل الآن واهم حالات وقف المعاش

الكثير يريد معرفة موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 ولكن غافل عن أهم النقاط آلتي سوف تمكنه من صرف المعاش بكل سهولة دون وقف صرف، حيث تعد مواعيد صرف المعاشات من بين الأمور الأكثر بحثًا لدى مستحقي المعاشات في الفترة الأخيرة، وتثير زيادة التساؤلات بعد إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة في قيمة المعاشات، سنتناول في هذا المقال معرفة مواعيد صرف المعاشات.

أهم حالات وقف صرف المعاشات نهائي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير أمور المعيشة لهم في ظل التغيرات الاقتصادية، ووضع قانون التأمينات حالتين لوقف المعاشات حيث جاءت كالتالي.

ففي حالة حصول المواطن على دخل يساوي قيمة المعاش أو أكثر، يتم وقف المعاش.

وفي حالة ممارسة المواطن لمهنة تجارية أو غير تجارية معترف بها قانونًا لمدة تزيد عن خمس سنوات يتم وقف المعاش.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

تتصدر قوائم البحث على منصات التواصل الاجتماعي مواضيع صرف المعاشات في الآونة الأخيرة، بعد إعلان تنفيذ زيادة جديدة في قيمتها، والتي سيستفيد منها أكثر من 11 مليون مواطن مصري، وأعلنت الهيئة القومية عن موعد صرف المعاشات، والذي من المقرر أن يكون يوم الاثنين الأول من شهر أبريل الحالي.