تحديثات الخيال شحن كوينزات مجانية ببلاش 11000 الف كوينز اي فوتبول بيس تحديث جديد وبكدجات للأسطورة فيا

لعبة eFootball، تعتبر لعبة بيس موبايل من اقوي الالعاب الرقمية المجانية التي اطلقتها شركة Konami علي منصة التطبيقات جوجل بلاي وكذلك منصة Apple Storeعلي هواتف الايفون المدعومة بنظام iOS، يمكنك الان الاستمتاع بتجربة لعبة بيس موبايل من خلال بدء تحميلها من منصة التطبيقات الشهيرة وتحميل وتثبيت اللعبة علي الهاتف المحمول، في تجربة ملحمية كروية شهيرة، داخل عالم افتراضي الكتروني يمكنك في انشاء فريق الاحلام الخاص بك، وبدء المنافسات علي بطولات عالمية واستغلال اقوي الفعاليات التي تقوم شركة Konami باصدارها بستمرار مع كل بداية شهر.

لعبة eFootball اصدار 3.4.0 الاخير

اتباعاً لموسم Season 5 the dominate، سوف نقدم لكم بعض الفعاليات الجديدة التي تنعش اجواء المباريات وبدء المنافسة الكروية في ملاعب كرة القدم بافضل واقوي الجوائز النادرة والمميزة.

ستم اضافة ايضاً فعالية جديدة تسمي فعالية “الذكاء الإصطناعي” الذي بدورة سوف تقوم بمنافسة الكترونية ضد الذكاء الاصطناعي في فعالية قوية البقاء فيها للسرعة والمهارة، مع الفوز في كل فعالية سوف تربح جوائز نادرة للغاية.

سيتم توفير العديد من نقاط الخبرة لتدريب عناصر فريق الاحلام الخاص بك وانشاء مستوي تنافسي مميز وقوي، حيث يمكنك من خلاله الدخول في المنافسات واحتلال البطولات القارية والعالمية من خلال فريق الاحلام الخاص بك.

تحميل لعبة eFootball نسخة 3.4.0 الجديدة

يمكنك الان تحميل نسخة لعبة بيس موبايل علي الخاتف المحمول للاندرويد وكذلك هواتف iPhone من خلال الدخول الي متجر تطبيقات Google Play اذا كان هاتفك من نوع الاندرويد، كما يمكنك الدخول الي منصة Apple Store اذا كان هاتفك من نوع iPhone iOS، بعد ذلك يمكنك اتباع الخطوات التالية لنجاح عملية التثبيت علي الهاتف: