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سلي طفلك مع أجمل أغاني هادفة على قناة طيور بيبي بترردها الجديد 2024
سلي طفلك مع أجمل أغاني هادفة على قناة طيور بيبي بترردها الجديد 2024
تعرض قناة طيور بيبي مجموعة كبيرة من البرامج والفقرات الهادفة التي تعمل على تنمية المهارات لدى الأطفال وبث فيهم روح التعاون والنشاط وتقوية الوازع الديني لدى الأطفال وتعليمهم أخلاق الإسلام، كل ذلك وأكثر على قناة طيور بيبي، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال بشكل سليم وكتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن خلال الأسطر التالية نبين أفضل ما تقدمه القناة من برامج وفقرات وتردد القناة على الأقمار الصناعية.
تردد قناة طيور بيبي على الأقمار الصناعية
اضبط قناة طيور بيبي بترددها الجديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات من خلال الترددات التالية:
تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي العرب سات:
- التردد 11274.
- الاستقطاب عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل التصحيح ¾.
- الجودة SD.
تردد قناة طيور بيبي عرب سات:
- التردد 11396.
- الاستقطاب عمودي.
- معدل للترميز 27500 .
- معامل التصحيح ¾.
- الجودة hd.
أجمل أغاني قناة طيور بيبي
تعرض قناة طيور بيبي مجموعة كبيرة من البرامج الهادفة التي تعمل على تنمية مهارات الطفل ومن بين هذه البرامج التالي:
- تعلم الأرقام من واحد إلى عشرة: أغنية ممتعة لتعليم الأطفال الأرقام من 1 إلى 10.
- الأرقام من 1 إلى 20: أغنية تكميلية لتعليم الأطفال الأرقام من 1 إلى 20.
- جدول الضرب: أغنية جميلة لتعليم الأطفال جدول الضرب بطريقة سهلة.
- تعلم الحروف العربية: أغنية مميزة لتعليم الأطفال الحروف العربية.
- أغنية الأبجدية: أغنية ممتعة لتعليم الأطفال الأبجدية العربية.
- حروف الهجاء: أغنية لتعليم الأطفال حروف الهجاء العربية.
- الألوان الأساسية: أغنية جميلة لتعليم الأطفال الألوان الأساسية.
- ألوان قوس قزح: أغنية مميزة لتعليم الأطفال ألوان قوس قزح.
- الألوان: أغنية ممتعة لتعليم الأطفال الألوان المختلفة.
- أشكال هندسية: أغنية جميلة لتعليم الأطفال الأشكال الهندسية.
- تعلم الأشكال الهندسية: أغنية مميزة لتعليم الأطفال الأشكال الهندسية.