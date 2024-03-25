سلي طفلك مع أجمل أغاني هادفة على قناة طيور بيبي بترردها الجديد 2024

تعرض قناة طيور بيبي مجموعة كبيرة من البرامج والفقرات الهادفة التي تعمل على تنمية المهارات لدى الأطفال وبث فيهم روح التعاون والنشاط وتقوية الوازع الديني لدى الأطفال وتعليمهم أخلاق الإسلام، كل ذلك وأكثر على قناة طيور بيبي، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال بشكل سليم وكتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومن خلال الأسطر التالية نبين أفضل ما تقدمه القناة من برامج وفقرات وتردد القناة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور بيبي على الأقمار الصناعية

اضبط قناة طيور بيبي بترددها الجديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي العرب سات:

التردد 11274.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح ¾.

الجودة SD.

تردد قناة طيور بيبي عرب سات:

التردد 11396.

الاستقطاب عمودي.

معدل للترميز 27500 .

معامل التصحيح ¾.

الجودة hd.

أجمل أغاني قناة طيور بيبي

تعرض قناة طيور بيبي مجموعة كبيرة من البرامج الهادفة التي تعمل على تنمية مهارات الطفل ومن بين هذه البرامج التالي: