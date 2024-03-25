مفاجاة أسعار الذهب في العراق || كم سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار وتوقعات انخفاض سعر الذهب

شهد اليوم الاثنين 25 مارس 2024 ارتفاع طفيف في سعر الذهب في العراق، كما انه من المتلاحظ استقرار أسعار الذهب في العراق بشكل كبير الفتر الحالية، حيث لم يشهد تغير كبير في السعر الذهب في الفترة الراهنة، لذلك من خلال الأسطر التالية نبين أسعار الذهب بالدولار والدينار العراقي، وتوقعات الخبراء لأسعار الذهب الفترة القادمة.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار

يبحث الكثيرون عن سعر بيع الأونصة سواء بسعر الدولار الأمريكي أو الدينار العراقي، في حين يبحث عنها المستثمرون الذين يريدون إدخال الذهب كنزع من الأمان وقت تقلبات الأسعار العالمية التي تجتاح العالم، هذا وقد بلغ سعر الأونصة اليوم في البيع والشراء على النحو التالي:

أونصة الذهب بيع: 2,844.678 دينار (2,172 دولار)

أونصة الذهب شراء: 2,845.988 دينار (2,173 دولار)

سعر الذهب اليوم بـالدولار عيار 21

شهد اليوم الاثنين 25 مارس 2024 ارتفاع طفيف في سعر الذهب في العراق، والذي ستقر سعره طيل الفترة الماضية، حيث لم يسجل اختلاف في السعر إلا القليل، هذا وقد بلغ سعر جرام الذهب اليوم للأعيرة المختلفة بالدينار العراقي والدولار الأمريكي ما يلي:

جرام الذهب عيار 24: 91.459 دينار (70.00 دولار)

جرام الذهب عيار 22: 83.837 دينار (63.00 دولار)

جرام الذهب عيار 21: 80.026 دينار (60.00 دولار)

جرام الذهب عيار 18: 68.594 دينار (52.00 دولار)

جرام الذهب عيار 14: 53.351 دينار (40.00 دولار)

توقعات سعر الذهب

يتوقع بعض المحللين أن يرتفع سعر الذهب في العراق خلال عام 2024 لأسبابٍ تشمل:

ارتفاع سعر الذهب العالمي.

استمرار التضخم في العراق.

عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.

ومن أهم ما يجب على المستثمرين وغيرهم عدم الإقبال بشكل كبير على سوق الذهب باعتباره ملاذ أمن، حيث يؤدي ذلك إلى الارتفاع الغير قابل للتحكم في السعر بالإضافة إلى تجنب العوامل التي ذكرنا لتحقيق استقرار في أسعار الذهب في العراق.