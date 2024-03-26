“تغير جديد في أسعار الذهب” بكام أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية بعد الارتفاع

شهد اليوم الثلاثاء 26 مارس ارتفاع في أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية، فقد شهدت الفترة السابقة ارتفاع كبير في الذهب والذي تراجع مع تحرير سعر الصرف إلى أن سجل سعرا دون 3000 بالنسبة لعيار 21، وظل يرتفع شيئا فشيئا حتى تجاوز 3000، ومن خلال الأسطر التالية نذكر أسعار الذهب للعيارات المختلفة، وسبائك الذهب والسعر العالمي للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 ارتفاع في أسعار الذهب، حيث سجل اليوم عيار 21 ارتفاع طفيفا نحو 70 جنيها عن أخر تحديث للأسعار، هذا وقد سجل اليوم سعر الذهب للعيارات المختلفة التالي:

سعر الذهب عيار 24: وصل سعر الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 نحو 3100 جنيها.

سعر الذهب عيار 18:سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها.

حيث يعتبر هذه السعر دون المصنعية، وتقدر مصنعية الذهب المتعارف عليها والدمغة نحو من 65/30، أي ما يقرب من نحو 100 جنيها تضاف على جرام الذهب ليصبح هو سعر الشراء بالمصنعية، كما أن هذه المصنعية قد تختلف اختلافا طفيفا من تاجر لأخر.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجل اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 ارتفاع في سبائك الذهب حيث بلغ سعر سبيكة الذهب الـ50 جرام بنحو 4000 جنيها، لتصل 177100 جنيها، بعدما كان سعرها 173100 جنيهًا، أما عن باقي الأوزان كما هو موضح بالجدول التالي:

الوزن السعر (جنيه مصري) 1 جرام 3542 (بدون مصنعية) 2.5 جرام 8855 5 جرام 17710 10 جرام 35420 20 جرام 70840 31.1 جرام (أونصة) 110156 50 جرام 177100 100 جرام 354200

سعر الذهب عالميا اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عالميا للأوقية 2178 دولارًا، حيث يتأثر سعر الذهب عالميا بمجموعة من العوامل والتي منها التالي: