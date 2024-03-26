أخبار مصراقتصاد

“تغير جديد في أسعار الذهب” بكام أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية بعد الارتفاع

"تغير جديد في أسعار الذهب" بكام أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية بعد الارتفاع

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 8 ساعات
0
بكام أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم الثلاثاء 26 مارس ارتفاع في أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية، فقد شهدت الفترة السابقة ارتفاع كبير في الذهب والذي تراجع مع تحرير سعر الصرف إلى أن سجل سعرا دون 3000 بالنسبة لعيار 21، وظل يرتفع شيئا فشيئا حتى تجاوز 3000، ومن خلال الأسطر التالية نذكر أسعار الذهب للعيارات المختلفة، وسبائك الذهب والسعر العالمي للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 ارتفاع في أسعار الذهب، حيث سجل اليوم عيار 21 ارتفاع طفيفا نحو 70 جنيها عن أخر تحديث للأسعار، هذا وقد سجل اليوم سعر الذهب للعيارات المختلفة التالي:

  • سعر الذهب عيار 24: وصل سعر الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 21: سجل سعر الذهب اليوم  لعيار 21 نحو 3100 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 18:سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها.

حيث يعتبر هذه السعر دون المصنعية، وتقدر مصنعية الذهب المتعارف عليها والدمغة نحو من 65/30، أي ما يقرب من نحو 100 جنيها تضاف على جرام الذهب ليصبح هو سعر الشراء بالمصنعية، كما أن هذه المصنعية قد تختلف اختلافا طفيفا من تاجر لأخر.

بكام أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجل اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 ارتفاع في سبائك الذهب حيث بلغ  سعر سبيكة الذهب الـ50 جرام بنحو 4000 جنيها، لتصل 177100 جنيها، بعدما كان سعرها 173100 جنيهًا، أما عن باقي الأوزان كما هو موضح بالجدول التالي:

الوزنالسعر (جنيه مصري)
1 جرام3542 (بدون مصنعية)
2.5 جرام8855
5 جرام17710
10 جرام35420
20 جرام70840
31.1 جرام (أونصة)110156
50 جرام177100
100 جرام354200

سعر الذهب عالميا اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عالميا للأوقية 2178 دولارًا، حيث يتأثر سعر الذهب عالميا بمجموعة من العوامل والتي منها التالي:

  • السياسة النقدية: من المتوقع أن تؤثر قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة على الطلب على الذهب.
  • التضخم: قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
  • النمو الاقتصادي: قد يؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي على الطلب على الذهب.
  • الاستقرار السياسي: قد تؤدي الأحداث السياسية إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة Ragabgomaa Ragabgomaaمنذ 8 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى