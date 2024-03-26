“كل يوم انخفاض جديد” تراجع سعر الحديد والأسمنت اليوم | كم سعر حديد عز اليوم للمستهلك

سجل اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 انخفاض في سعر الحديد غير مسبوق، حيث تراجع اليوم الحديد بشكل كبير في عدد من الشركات المنتجة للحديد، كما شهد اليوم أيضا عد استقرار في سعر الأسمنت، ومن خلال الأسطر التالية نبين سعر الحديد في شركات مصر على رأسه سعر حديد عز الذي تراجع اليوم بشكل كبير، كما نذكر سعر الحديد عالما، ونضيف أسعار الأسمنت في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت.

كم سعر حديد عز اليوم للمستهلك

شهد اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 تراجع في أسعار الحديد حيث بلغ سعر الطن للحديد اليوم في عدد من الشركات التالي:

الحديد الاستثماري سعره اليوم 47500 جنيه، حيث انخفض 1577 جنيها للطن.

حديد عز سجل سعر الطن اليوم 49014 جنيه، حيث انخفض 1298 جنيها للطن.

حديد المصريين بلغ سعره اليوم للطن 47 ألفا و500 جنيه، سعر المصنع.

حديد مصر ستیل سجل اليوم سعر الطن 49 ألفا و750 جنيها.

حديد الكومي بلغ سعر اليوم للطن 47 ألف جنيه.

حديد المراكبي سجل اليوم سعر الطن 47 ألف جنيه.

حديد عطية وصل سعر الطني اليوم 47 ألفا و500 جنيه.

سعر طن حديد العشري للطن 47 ألفا و500 جنيه.

في حين أن أسعار الحديد العالمية بلغ متوسط سعر الطن لحديد التسليح اليوم، 544 دولارا، ومتوسط سعر البليت فبلغ 515 دولارا للطن.

كم سعر الأسمنت اليوم

وقد شهد اليوم أيضا تغير طفيف في أسعار الأسمنت حيث بلغ سعر الطن اليوم للعدد من الشركات كالتالي: