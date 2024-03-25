معشوقة الصغار والكبار أفلام كرتون للصبح.. تردد قنوات الأطفال توم وجيري 2024 على النايل سات وعرب سات

إذا كنت تريد معرفة تردد قنوات الأطفال توم وجيري على النايل سات وعرب سات تابع السطور المقبلة، حيث تعتبر قناة توم وجيري واحدة من القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال والتي تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات، والتي تتميز عن غيرها من القنوات بتقديم محتوى هادف وممتع للغاية، يشاهدها الأطفال على مدار اليوم حتى يشعرون بالفرحة والسعادة، فالقناة حريصة كل الحرص على توفير المتعة والتسلية للأطفال في الفئات العمرية في البيت بالإضافة إلى البرامج التعليمية والمفيدة للجميع، ومع ازدياد البحث المستمر والمكثف عن تردد قناة توم وجيري الجديد إليكم أخر التفاصيل الخاصة بهذا الشأن في هذا التقرير، فتابعونا.

قناة توم وجيري

أصبح تردد قنوات الأطفال توم وجيري من أكثر ما يبحث عنه الآخرين، حيث تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تبث على مدار اليوم مجموعة من الأفلام الكرتونية الشهيرة والمسلية لكل العائلة، إضافة إلى الأغاني الترفيهية والتعليمية الممتعة التي تجذب انتباه الصغار، ومن بين ما تُعرضه القناة على شاشتها، حلقات القط والفأر الكوميدية التي تُضفي السعادة والضحك والمرح في نفوس الجميع، سواءً كانوا كبارًا أو صغارًا.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

أعلنت إدارة قناة توم وجيري تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بهدف توفير محتوى بجودة عالية، فإذا كنت من متابعي وعشاق قناة توم وجيري، عليك تثبيت القناة عبر جهاز الاستقبال الخاص بكم و تردد قنوات الأطفال توم وجيري هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11354.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

تتوافر قناة توم وجيري أيضًا عبر القمر الصناعي عرب سات، ويمكن استقبال القناة من أي مكان بالوطن العربي، والترد هو: