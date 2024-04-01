شحن كوينز بيس ببلاش لحد 20 الف كوينز بطرق سهلة ومجانية مع تحديث الخميس اضافة رونالدو 102 بالنصر

تعتبر لعبة كرة القدم من اكثر الرياضات التي تساعد علي تواصل النجوم الذهني والبدني مع نفس الفريق، كما انها تدعوا للتدريب البدني والنفسي باستمرار حتي يتمكن المحترفين من اصدار افضل نسخة لهم واقوي اداء يمكن لكل لاعب القيام به في المباراة، في الفترة الاخيرة قررت شركة Konami انشاء نسخة لعبة كرة قدم رقمية انعكاساً للواقع، في عالم افتراضي خيالي يمكنك انشاء فريق الاحلام الخاص بك، وتكوين 11 لاعب في الملعب منهم المهاجم المترتبص ومنهم من يتمتع بقدرات دفاعية تكتيكية ومنهم من هو صانع العاب في المنتصف يمكنه اصلاح وتمرير الكرات الصعبة، بالاضافة الي وجود جناحان في المقدمة بأسم RWF & LWF او ما يسمي باسم صاروخان المباراة، لما يميزهم من سرعة ومهارة وقدرات فائقة في المراوغة.

لعبة Pro Evolution Soccer للهاتف

لعبة Pro Evolution Soccer (PES)، تعد لعبة بيس واحدة من اشهر العاب كرة القدم الافتراضية التي اتشاءتها شركة Konami بعد سعي كبير في سلاسل العاب فيديو قديمة مع منافسات قوية من كونامي أمام شركة FIFA World، بانشاء افضل نسخ من العاب كرة القدم الالكترونية المتميزة.

تميزت لعبة بيس بتجربة لعب سلسلة ومميزة عن FIFA حيث قدمت تجربة اداء لاعبون مميزة من سرعة ومهارة واداء تكتيكي فريد من نوعه داخل المباراة.

لعبة PES ليست مجرد لعبة فيديو فقط، حيث ان شركة Konami تعد واحدة من اقوي الشركات عالمياً في منافسات كرة القدم، حيث تقوم الشركة بالفعل بامضاء عقود حقيقية مع النجوم واساطير كرة القدم مع كل موسم وبدء تطوير مستوي اللاعب المتالق في الحقيقة ورفع قدراته داخل اللعبة لمواكبة الحدث، وعلي هذه الوتيرة تقوم لعبة بيس بتطوير نفسها كل يوم عن الاخر باستمرار وتقدم.

لم تكتفي شركة كونامي بنشر نسخ لعبة Pes علي الحاسوب فقد بل انها قررت انشاء نسخة مصغرة علي الهاتف المحمول معروفة باسم eFootball علي منصة تطبيقات Google Play علي الاندرويد.

تحميل لعبة eFootball على Android & iPhone iOS