وداعاً للشراء من المحلات .. احلى طريقة عمل بسبوسة الزبادي في المنزل بأقل المكونات وبأبسط التكاليف

أصبح الطلب على طريقة عمل بسبوسة الزبادي في المنزل كثير للغاية بسبب طعمها المميز آلتي تتميز به، لذلك سوف نقوم بكتابة كافة التفاصيل التي تمكنك من عمل البسبوسة بالزبادي في المنزل بكل احترافية زي المحلات بالضبط لذلك تابع الفقرات المقبلة، حيث تُعتبر طرق إعداد بسبوسة الزبادي واحدة من الأساليب المُفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لقوامها الهش والطري الذي يميزها، ويُفضله العديد من محبي الحلويات، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، تعتبر البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يتزايد الإقبال عليها خلال هذا الشهر الفضيل.

طريقة عمل بسبوسة الزبادي في المنزل

يجب أولا أن نعرف مكونات عمل بسبوسة الزبادي في البيت، حيث يمكن تحضير البسبوسة باستخدام مجموعة من المكونات بمقادير محددة، تساهم في الحصول على قوام طري يُشبه البسبوسة المُعتادة في المحلات التي تُقدم مختلف أنواع الحلويات الشرقية، تتضمن المكونات المستخدمة في تحضير البسبوسة ما يلي:

كوبان من دقيق السميد الناعم.

كوب واحد من الزبادي الطبيعي الذي لا يحتوي على أي إضافات.

كوب واحد من السكر.

نصف كوب من الزبدة المُذابة.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

مقادير عمل شربات البسبوسة بالزبادي

بعد أن تعرفنا على مكونات عمل البسبوسة بالزبادي سوف نتعرف الآن على مقادير عمل شربات البسبوسة، وللحصول على البسبوسة الطرية، يتعين سكب كمية من الشراب عليها عند إخراجها من الفرن وهي ساخنة، حيث ينبغي أن يكون الشراب دافئًا، تتكون المكونات المستخدمة في الشراب من:

كوبان من الماء. نصف ليمونة. كوب واحد من السكر. كمية قليلة من ماء الورد.

طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي في المنزل

تحضير البسبوسة هو واحد من أفضل الطرق للحصول على نكهة وقوام لذيذ لهذه الحلوى في المنزل، تتضمن طريقة التحضير الخطوات التالية:

يجب خلط جميع المكونات معًا بشكل جيد حتى يتحقق التجانس وتتشكل عجينة طرية.

يترك العجين لمدة تتراوح بين ربع وثلث ساعة ليتشرب السميد جميع المكونات السائلة.

يُسكب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة، ثم يوضع في فرن مُحمّى مُسبقًا لمدة نصف ساعة.

يُسقى البسبوسة بالشراب الدافئ عند إخراجها من الفرن.

طريقة تحضير الشربات