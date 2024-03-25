خبر كان منتظر يفرح الجميع.. أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن .. على قد الايد

من خلال هذا المقال سوف تعرف أسعار متر التصالح في مخالفات البناء في المدن والقرى، حيث أصبحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، على مؤشر الاصدار بشكل نهائي من الحكومة خلال الأيام القادمة، تُفرض رسوم فحص الطلب المُقدم لتحقيق التصالح، حيث تتفاوت هذه الرسوم بناءً على المساحة وسوية المخالفة، سواء كانت في المدن أو القرى.

أسعار متر التصالح في مخالفات البناء في المدن والقرى

ووفقًا للجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، الذي حصلنا على نسخة منه، يتم تحديد رسم فحص الطلب المُقدم للتصالح حسب المساحة، حيث جاءت أسعار متر التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي.

للمساحة 250 مترا مكعبا، يبلغ الرسم 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و125 جنيهًا للقرى وتوابعها.

بينما يبلغ 1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و250 جنيهًا للقرى وتوابعها للمساحات أكثر من 250 مترا مكعبا.

وتبلغ 2000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية.

و1000 جنيه للقرى وتوابعها للمساحات التي تزيد على 500 متر مكعب.

و3 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و2000 جنيه للقرى وتوابعها للمساحات التي تزيد على 1000 متر مكعب.

رسم التصالح في مخالفة البناء

تصل رسوم التصالح في حالة مخالفة البناء إلى نحو 4 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و3500 جنيه للقرى وتوابعها للمساحات التي تتجاوز 2000 متر مكعب، وتكون بسعر موحد سواء في القرى أو المدن للمساحات التي تتجاوز 4 آلاف متر مكعب، هذه ما تم تداوله على الكثير من المواقع المصرية الموثوقة والمعروفة بشكل كبير جدا.