اشحن نقاطك شحن 10000 كوينز مجاناً اي فوتبول بيس 2024 روح شوف بيس 2024 مع إضافة طاقات كبيرة

لعبة eFootball Mobile، انطلقت هذه اللعبه في الاونة الاخيرة بعد اشتهار لعبة بوبجي موبايل، ولاكن كانت لعبة بيس بنظام واسلوب لعب مختلف، فهي لعبة كرة قدم تتكون من 11 لاعب علي ارضية الملعب في ارض مستطيلة خضراء مكونة من نجيلة خضراء، يوجد بالفريق المهاجم والمدافع وخط الوسط وحارس المرمي، وعلي هذه الوتيرة يتم ترتيب الإحدى عشر لاعب حسب خطة كل مدرب متمكن وخبرتك بالفريق الخاص بك، تعتبر رياضة كرة القدم اشهر رياضة عالمية لها جماهير من كل البلاد والقارات، يمكنك في هذه اللعبة تكوين دوريات علي المستوي القاري وكذلك المحلي والاقليمي، مع تدريب فريق الاحلام الخاص بك وتزويد قدرات النجوم المحترفين وتوسيع دائرة تعاقداتك مع نجوم من فرق اخرى، يمكنك تكوين فريق احلام قوي واحتلال المركز الاول في كل البطولات وتحقيق الانتصار في كل المنافسات الشرسة.

لعبة eFootball اصدار 3.4.0 الجديد

منذ اسبوع فائت، قامت شركة Konami المسؤول الاول عن لعبة Pro Evolution Soccer، بانشاء الاصدار الافضل من لعبة بيس موبايل وهو نسخة 3.4.0، وقد رصدت الشركة في هذا التحديث الكثير من الاخطاء التكتيكية التي تقع داخل المباراة، مما تودي الي خسارة المباراة بدون سبب رغم اي بذل فريقك كل الجهد المطلوب للفوز بالمباراة، ولذلك قررت شركة Konami رصد الاخطاء بالترتيب وبدء عملية فلترة الاخطاء وتصحيحها للارتقاء بافضل نسخة من بيس موبايل 2024.

تطوير من اسلوب لعب النجوم في الملعب

اصبح الان يمكن للنجوم القيام بالعديد من المهارات الاحترافية من مراوغة وجري مفاجيء بالكرة، كذلك اصبح لحراس المرمي زيادة في وعي ورصد الهجمات المرتدة تبعاً لقدرات الحارس المبنيه علي تدريباتك، وعلي هذا تم تطوير العديد من اساليب لعب المباراة للحصول علي افضل نتيجة واقعية و نهائية للمباراة.

طريقة تحميل بيس موبايل علي الهاتف المحمول eFootball

يمكنك الان تحميل بيس موبايل علي الجوال المحمول من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: