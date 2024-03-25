كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 7 والأخيرة عبر منصة مظلتي.. التحميل bdf

لم يفصلنا إلا أيام قليلة عن الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، ويجدر بنا الإشارة إلى أن برنامج الرعاية الاجتماعية قد استهدف عددًا كبيرًا من المواطنين لتلقي الدعم المالي من الحكومة، ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة العراقية من أجل تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، ويتم العمل في هذا الإطار بإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين من البرنامج من خلالها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يتم قبول المواطنين العراقيين ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 تبعا لمجموعة من الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية ومقيمًا في العراق.

ينبغي على المستفيد ألا يكون موظفًا وألا يمتلك أي أصول أو عقارات قد تعيق قبوله في البرنامج.

أن تتراوح أعمار المتقدمين من النساء ما بين 15 و 55 عامًا، ومن الرجال ما بين 18 و 60 عامًا ليكون لهم الحق في التقديم.

يتوجب على المتقدمين إرفاق جميع المستندات اللازمة لطلب الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن للمتقدمين الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

أدخل اسم المستفيد ورقم الهوية الساري.

اختر المحافظة ثم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

قم بإكمال جميع المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

اضغط على زر “تنزيل”.

اضغط على زر “تنزيل”. ستظهر في النهاية جميع الكشوفات التي تتضمن أسماء الوجبة السابعة.

بهذه الطريقة سوف تتحقق من كون قبولك ببرنامج الرعاية الاجتماعية أم لا، وإذا لم تجد اسمك ضمن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية فهذا يدل على أنك لم تستوفي الشروط المستحقة.