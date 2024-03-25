نسخة جديدة ضد الحظر.. تحميل واتساب بلس الأزرق آخر إصدار 2024 للأندرويد (الميزه جديده في واتساب بلس الازرق)

ميزه جديده في واتساب بلس الازرق، أعلن تطبيق واتساب بلس الازرق عن وجوده مميزات جديدة بجانب المميزات العديدة التي يشملها حيث قام بارسال رسائل للمستخدمين، مما جعل عدد كبير من المستخدمين لواتساب القديم يرغبون في تحميل واتساب بلس الازرق.

ميزه جديده في واتساب بلس الازرق

يتضمن ميزه جديده في واتساب بلس الازرق في المراسلات المتقدمة التي تتمثل في جدولة الرسائل والرد التلقائي عليها، فهي خاصية مفيدة للمستخدمين الراغبين في الحفاظ على الاستجابة في تفاعلاتهم عن عمد في حال لم يكونوا متواجدين عند ارسال الرساله. هناك ميزة أخرى يمكنك ملاحظتها وهي مشاركة الملفات ذات النطاق الواسع، مما يسمح لواتساب بلس WhatsApp Plus، بإرسال صور وملفات كبيرة الحجم بجودتها الأصلية، كما يجب العلم بأنه يعمل على دعم الحسابات المتعددة بجهاز واحد، مما يعود بالإلغاء لعملية تحميل أجهزة متعددة أو التبادل المستمر لها.

تحميل واتساب بلس الازرق آخر إصدار 2024

بالرغم من المميزات العديدة التي يمتلكها تطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus إلا أنه لا يمكن تحميله من متجر جوجل بلاي أو متاجر أخرى للتطبيقات، مما يجعلك تلجأ إلى مواقع الويب التابعه لجهات أخرىإ فيمكنك تنزيل التطبيق من خلال اتباع الخطوات الآتية: