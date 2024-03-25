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نسخة جديدة ضد الحظر.. تحميل واتساب بلس الأزرق آخر إصدار 2024 للأندرويد (الميزه جديده في واتساب بلس الازرق)

صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ 5 ساعات
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ميزه جديده في واتساب بلس الازرق

ميزه جديده في واتساب بلس الازرق، أعلن تطبيق واتساب بلس الازرق عن وجوده مميزات جديدة بجانب المميزات العديدة التي يشملها حيث قام بارسال رسائل للمستخدمين، مما جعل عدد كبير من المستخدمين لواتساب القديم يرغبون في تحميل واتساب بلس الازرق.

تحميل واتساب بلس الازرق آخر إصدار 2024

بالرغم من المميزات العديدة التي يمتلكها تطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus إلا أنه لا يمكن تحميله من متجر جوجل بلاي أو متاجر أخرى للتطبيقات، مما يجعلك تلجأ إلى مواقع الويب التابعه لجهات أخرىإ فيمكنك تنزيل التطبيق من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  1.  يجب عليك اولا القيام بعمل نسخة احتياطية للدردشة الخاصة بك على تطبيقك الأصلي واتساب أولا وحفظها على Google Drive.
  2.  ففي حال الانتهاء من تنزيل النسخه الاحتياطية، احذف التطبيق الأساسي واتبع الآتي.
  3. ابحث في محرك بحث جوجل واكتب في المربع  إصدار واتساب بلس، WhatsApp Plus v29.10  ثم اضغط على خانة تنزيل، قم بالسماح بتثبيت عند ظهور لك قائمة مصادر غير معروفة.
  4.  بعدما تقم بتحميل ملف APK، قمك بالبحث عنملفات هاتفك، ومن ثم قم بتثبيت البرنامج من خلال منح الأذن لتشغيله.
  5. قم بفتح تطبيق وسجل الدخول للتطبيق من خلال رقم هاتفك، وانتظر رمز التحقق ومن ثم قم بعمل الاعدادات الطبيعية لأكمال عملية التعريف بواتس اب.
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صورة عبدالله عربي عبدالله عربيمنذ 5 ساعات
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