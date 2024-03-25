شارك واربح مجاناً.. جواب سؤال المشاهدين الحلقة (6) مع رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024، تعد مسابقه طائر السعيد احد اهم المسابقات التي يتم تقديمها للمواطنين فهي عباره عن أسئلة يتم طرحها في نهاية كل حلقه على قناه السعيدة اليمنية، فهدف البرنامج هو مساعده الاشخاص بطريقه حماسيه، لذلك قام البرنامج بوضع مجموعه من الشروط فاذا توافقت مع المتقدم فعليه بالتقديم من خلال اتباع الخطوات التي تم الاعلان عنها من قبل.

مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024

تعد مسابقة طائر السعيدة 6 في رمضان 2024 أحد البرامج التي تقدم في الوطن العربي، فهي عبارة عن طرح سؤال يومياً بنهاية كل حلقة يتم عرضها للمشاهدين، حيث تتضمن الأسئلة مجموعة من المجالات المتنوعة التي تتمثل في الأدب والتاريخ والفن وغيرها، الجدير بالذكر أن الإعلامية المقدمة للبرنامج هي مايا العبسي، فهي من أبرز الأشخاص المعروفة لتقديم البرامج على قناة السعيدة اليمنية، فيمكنك الاشتراك بالبرنامج من خلال إتباع الخطوات الآتية:

يجب أن تقوم بزيارة موقع “طائر السعيدة”.

قم بإدخال الاسم رباعي ورقم هاتفك.

كما يجب أن تقوم بإدخال اسم المحافظة التابعه لك.

قم بالضغط على خانة “اشتراك”.

سوف تظهر أمامك أسئلة المسابقة خلال شهر رمضان.

بعدما تقوم بالإجابة عنهم سيتم التواصل معك في حاله فوزك.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

انت اللي جميع المشاهدين للبرنامج الإجابة على الأسئلة التي تطرح في نهاية كل حلقه تقدر ولكن من خلال توافق الشروط الأتية: