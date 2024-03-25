هتاخد أكتر من 100000 دولار هتغير حياتك.. ما هي طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفي الأغا؟ .. سجل واربح الآن

الاشتراك في مسابقه الحلم 2024، يمكن لكافة المواطنين حول الوطن العربي التقديم في مسابقة الحلم ولكن بعد توافق جميع الشروط أهمها عدم مشاركة أحد العاملين بالبرنامج حتى يضمن مصدقيه المشترك، كما وضح البرنامج اكثر من طريقة للأشتراك وهذا ما سنوضحه لكم، فتابعونا.

الاشتراك في مسابقه الحلم 2024

يمكن لجميع الأفراد حول الوطن العربي الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 ويتم ذلك بعد توافق عدد من الشروط، فيمكنك الاشتراك من خلال اتباع الآتي:

يتم إرسال رسالة sms يكتب بها كلمة “حلم” باللغة العربية أو “Dream” على رقم كل دوله التي تم الإعلان عنها من قبل.

يجب مراعاة أن رقم الهاتف مفعل على شبكة الذي قمنا بفتحها.

كما يتوجب عليك الانتظار حتى يختارك البرنامج للانضمام معه في أحد حلقات الفوز.

هناك طريقة أخرى يمكنك الاشتراك بها عبر الرسائل النصية وهي ارسال رسالة sms تتضمن كلمة “حلم” أو “Dream” أو “Rêve” إلى رقم البلد خاصتك.

ستتلقى يرسل إليك سؤال لا بد أن تقوم بالإجابة عليه حتى تتأكد من المشاركة.

فيجب العلم أن زيادة إرسال رسائل لهم تزيد من فرص فوزك.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

الجدير بالذكر أن مسابقة الحلم من المسابقات التي يريد عدد كبير من المواطنين الفوز بها ويطمح بالإشتراك بالبرنامج فيتساءلون عن الشروط وهي كالآتي: