ثبتها هسه.. تردد قناة الرابعة الرياضية على الأقمار الصناعية لمتابعة المباريات المحلية والقارية بالمجان

تنطلق مباراة العراق أمام الفلبين غدًا الموافق السادس والعشرين من شهر مارس لعام 2024 بتمام الساعة الواحدة بتوقيت جمهورية مصر العربية والثانية بتوقيت العراق، ونجد كثيرون يرغبون في متابعة المباراة، ولهذا البحث قائم عن تردد قناة الرابعة الرياضية على النايل سات وعرب سات، وسنذكره لكم بتقرير اليوم.

تردد قناة الرابعة الرياضية

البحث قائم عن تردد قناة الرابعة، وذلك لأنها واحدة من ضمن القنوات الرياضية المسؤولة عن إذاعة المباريات الرياضية المحلية والقارية على شاشتها، ونجد قناة الرابعة العراقية متواجدة على القمرين، نايل سات وعرب سات، وما على المتابع سوى إدخال الترددات على جهاز الاستقبال الخاص به، ومن ثم استقبال القناة، ويأتي تردد القناة على هذا النحو:

الإحداثيات النايل سات عرب سات تردد القناة 12563 10892 الاستقطاب أفقي أفقي الترميز 27500 27500

لقط تردد قناة الرابعة

عليك اتباع خطوات متتابعة حتى تتمكن من تثبيت تردد القناة على جهاز الاستقبال، وتأتي الخطوات على النحو التالي:

قم بالدخول في البداية إلى قوائم الإعدادات من زر القائمة بالريموت.

انقر على الأقمار الصناعية والتي تختار منها إضافة قناة جديدة.

حدد النايل سات أو عرب سات.

أضف الإحداثيات الخاصة بالقناة وابحث عن القناة وثبتها.

متى لعبة العراق أمام الفلبين؟

يواجه العراق منتخب الفلبين ضمن تصفيات كأس العالم، وذلك بالجولة الثانية للمجموعة “و”، حيث من المفترض أن المباراة تبدأ في الموعد التالي: